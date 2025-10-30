Khách sạn bốc cháy, người đàn ông hoảng sợ nhảy từ trên cao, tử vong thương tâm

Mới đây, vụ việc một người đàn ông Thái Lan vì quá hoảng sợ khi khách sạn đang ở bị cháy nên đã liều lĩnh nhảy từ trên cao xuống rồi tử vong đã khiến cho nhiều người xót xa.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào ngày thứ Bảy, 25/10 vừa qua tại một khách sạn ở khu vực Udomsuk, thuộc thủ đô Bangkok của nước này.

Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Bang Na, cùng với lính cứu hỏa và đội cứu hộ, đã nhanh chóng đến khách sạn trên đường Soi Udomsuk 17 ở Bang Na, Bangkok, sau khi nhận được báo động về vụ cháy vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa. Năm xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường.

Người đàn ông quá hoảng sợ nên đã nhảy xuống từ tầng 7 của khách sạn.

Theo đoạn video được những người có mặt ở hiện trường ghi lại, khói đen bốc ra từ một trong những căn phòng trên tầng 7 của khách sạn 10 tầng. Hầu hết khách lưu trú từ tầng 6 trở xuống đã được sơ tán an toàn. Tuy nhiên, những người ở tầng 7 trở lên đã hoảng loạn bỏ chạy, một số người thoát ra ban công. Đoạn phim cho thấy một số khách đang ngồi ở mép ban công.

Lực lượng cứu hộ đã có mặt để xử lý sự cố.

Một người đàn ông Thái Lan 53 tuổi, tên Artit, đang ở cùng vợ và con gái trên tầng 7, do quá hoảng loạn nên đã nhảy từ ban công xuống đất. Nạn nhân bị thương nặng và dù được cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại Bệnh viện Ruamjairak. Vợ và con gái nạn nhân đã được cứu sống an toàn và được nhìn thấy đang gào khóc ở hiện trường sau vụ việc.

Nạn nhân 53 tuổi đã tử vong sau khi nhảy xuống từ tầng 7 do quá hoảng loạn.

Bốn người bị thương do ngạt khói, bao gồm một người Myanmar 42 tuổi, danh tính chưa được công bố và ba người Thái Lan, Phannee 48 tuổi, Apitthaya 22 tuổi và Thinnikorn 47 tuổi. Lính cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau khoảng 30 phút. Bốn phòng trên tầng 7 bị hư hại.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Một số khách ở tầng 7 cho biết họ nhận thấy khói ban đầu bốc ra từ phòng 704 và 716, sau đó nhanh chóng lan sang các phòng lân cận.Tên khách sạn vẫn chưa được tiết lộ và ban quản lý chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về trách nhiệm của khách sạn đối với các vị khách đang lưu trú tại đây.