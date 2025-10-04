Kinh hoàng cảnh hàng trăm drone bốc cháy, rơi như mưa "quả cầu lửa" vào đám đông xem pháo hoa

Mới đây, một sự cố hi hữu đã xảy ra tại khu du lịch bên bờ sông Lưu Dương ở Hồ Nam, Trung Quốc, khi màn trình diễn pháo hoa từ drone biến thành "mưa sao băng lửa", khiến khán giả tại hiện trường phải sử dụng ghế để che chắn và vội vã tìm cách thoát thân.

Trong sự kiện diễn ra vào tối ngày 2/10, vụ việc đáng tiếc đã xảy ra khi hàng trăm chiếc drone đang thực hiện màn trình diễn pháo hoa đặc sắc bất ngờ gặp sự cố. Theo video được ghi lại bởi người dân, các tia lửa từ pháo hoa đã rơi xuống một cách ngẫu nhiên, không chỉ tạo nên cảnh tượng giống như "mưa sao băng lửa" mà còn châm ngòi cho đám cháy rừng gần đó. Ngọn lửa đã bùng phát mạnh ở khu vực lân cận, khiến nhiều người phải la hét "cháy rồi!".

Video do người xem pháo hoa ghi lại

Các nhân viên thuộc Sở Văn hóa, Du lịch, Quảng bá, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao thành phố Liuyang đã lên tiếng giải thích rằng, khu vực thả pháo hoa có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như rơm rạ và do thời tiết khô hanh, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lửa lan rộng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hỏa và nhân viên địa phương đã nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy, may mắn không có thương vong nào được ghi nhận.

Mặc dù các quan chức khẳng định rằng khu vực bị ảnh hưởng bởi lửa đã được sơ tán trước đó, nhưng qua các đoạn video do người dân quay lại, vẫn có thể nhìn thấy khán giả đứng rất gần nơi lửa rơi, cho thấy sự không rõ ràng về khoảng cách an toàn. Sự việc đã khiến không ít người hốt hoảng tìm cách thoát thân.

Vụ việc khiến mọi người hoảng loạn

Phía quản lý khu du lịch cho biết, khu vực bị cháy chủ yếu là bãi cỏ khô trên sườn đồi và ngọn lửa không lớn lắm. Sau khi xử lý kịp thời, sự cố không ảnh hưởng đến chương trình trình diễn chính, và các hoạt động vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường.

Nguồn: ETtoday