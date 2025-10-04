Trung Quốc: Chú rể nhảy cầu tự vẫn ngay trước giờ cử hành hôn lễ, nghi do cô dâu đòi thêm tiền sính lễ mới xuống xe hoa

Ngày 3/10, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hàng loạt đoạn video và thông tin gây rúng động: một chú rể ở thành phố Tuyên Dương (tỉnh Thiểm Tây) đã nhảy xuống sông Tuyên Hà ngay trước khi hôn lễ bắt đầu, khiến toàn bộ buổi lễ bị hủy trong đau đớn và bàng hoàng.

Theo các nhân chứng, đám cưới được ấn định tổ chức vào trưa 3/10 tại một khách sạn ven sông Tuyên Hà. Tuy nhiên, ngay trước giờ làm lễ, chú rể bất ngờ rời khỏi khách sạn, chạy đến cây cầu Tuyên Hà gần đó rồi nhảy xuống sông, mất tích trong dòng nước chảy xiết.

Cơ quan công an thành phố Tuyên Dương sau đó xác nhận, người đàn ông nhảy sông là anh Chu (29 tuổi, trú tại thị trấn Lữ Hà, thành phố Tuyên Dương). Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong khâu chuẩn bị hôn lễ, khiến anh Chu bị kích động, mất kiểm soát cảm xúc và hành động trong phút nóng nảy.

Thông tin từ cư dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra bi kịch, giữa hai gia đình đã xảy ra tranh cãi liên quan đến “phí xuống xe” - một tập tục phổ biến trong đám cưới Trung Quốc, khi nhà gái yêu cầu chú rể trả thêm tiền trước khi cô dâu bước xuống xe hoa.

Cụ thể, phía nhà gái được cho là đã yêu cầu thêm 20.000 tệ (khoảng 75 triệu đồng) ngay trước giờ đón dâu, dù trước đó nhà trai đã nộp 200.000 tệ (hơn 750 triệu đồng) tiền sính lễ. Nhiều người cho rằng yêu cầu đột ngột này đã khiến chú rể bức xúc, cảm thấy bị dồn ép, dẫn đến hành động dại dột.

Một số đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy, sông Tuyên Hà thời điểm đó nước dâng cao và chảy mạnh do vừa mưa lớn, độ sâu ước tính 5 - 6 mét. Nhân chứng kể lại: “Anh ấy vừa nhảy xuống, đầu nổi lên một chút rồi biến mất luôn.”

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền Tuyên Dương đã huy động lực lượng công an, cứu hộ, cứu hỏa và hàng hải để tìm kiếm nạn nhân. Đến hiện tại, công tác tìm kiếm và an ủi thân nhân vẫn đang được tiến hành.

Chính quyền địa phương đồng thời kêu gọi người dân và cư dân mạng bình tĩnh, không suy diễn, không lan truyền tin đồn thất thiệt liên quan đến vụ việc, tránh gây thêm tổn thương cho gia đình hai bên.

Từ một ngày lẽ ra tràn ngập niềm vui, đám cưới đã biến thành thảm kịch. Câu chuyện về chú rể trẻ tuổi nhảy sông trước giờ cưới đang khiến dư luận Trung Quốc rúng mình và xót xa trước áp lực, gánh nặng sính lễ và tập tục cưới hỏi nặng nề vẫn còn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn.

Nguồn: guancha; sohu