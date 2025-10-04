Sân bay Munich tiếp tục đóng cửa sau khi UAV lạ xuất hiện

Gần đây, các sân bay ở Đan Mạch, Na Uy và Ba Lan buộc phải tạm dừng nhiều chuyến bay, do phát hiện máy bay không người lái không xác định. Trong đó, Romania và Estonia đổ lỗi cho Nga về sự việc này, nhưng Moskva lập tức bác bỏ cáo buộc.

Đêm thứ hai liên tiếp, sân bay Munich phải "hủy các chuyến bay cho đến khi có thông báo mới" sau khi "phát hiện máy bay không người lái chưa được xác nhận". Chỉ hơn 24 giờ trước đó, vào lúc 20h30 ngày 3/10 (giờ địa phương ) UAV được phát hiện ở gần khu vực sân bay, bao gồm thị trấn Freising và Erding.

Sân bay Munich, Đức tiếp tục dừng hoạt động. (Ảnh: Getty)

Thành phố Erding (Đức) là nơi đặt sân bay quân sự. Tờ Bild đưa tin một số máy bay không người lái phát hiện bay qua cơ sở này, dù cảnh sát chưa thể xác nhận thông tin.

Những chiếc máy bay không người lái đầu tiên được nhìn thấy gần khu vực sân bay vào khoảng 21h05 ngày 3/10, sau đó bay qua khu phức hợp sân bay khoảng một giờ sau đó. Cảnh tượng này kết thúc vào khoảng nửa đêm nhưng trước đó khiến cả hai đường băng phải đóng cửa.

Tương tự, Đan Mạch cũng bị UAV xâm phạm không phận trong thời gian gần đây, làm gián đoạn giao thông hàng không tại nhiều sân bay. Tuy Đan Mạch chưa nêu rõ ai là người chịu trách nhiệm nhưng Thủ tướng Mette Frederiksen nghi đó có thể là Nga.

Thủ tướng Frederiksen cho biết châu Âu đang ở trong "tình huống khó khăn và nguy hiểm nhất" kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, khi bà tiếp đón nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu để đàm phán về việc hỗ trợ Ukraine và củng cố dự án quốc phòng của châu Âu.

Trong động thái mới nhất, Moskva phủ nhận trách nhiệm về cáo buộc liẻn quan UAV từ châu Âu.