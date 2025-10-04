Bão xuất hiện dồn dập trên thế giới

Bão Matmo đã đổ bộ thị trấn Dinapigue, tỉnh Isabela - Philippines vào sáng 3-10 (theo giờ địa phương), mang theo mưa to và gió lớn. Vào thời điểm đổ bộ, Matmo có sức gió duy trì tối đa 130 km/giờ gần tâm bão, giật lên đến 215 km/giờ. Bão sau đó suy yếu nhẹ khi băng qua miền núi phía Bắc đảo Luzon - theo Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA).

Trước khi bão Matmo đổ bộ, cảnh báo lũ lụt đã được ban hành với nhiều khu vực thuộc đảo Luzon. Trong ngày 3-10, đập Magat ở Isabela đã phải mở 6 cửa xả lũ do những trận mưa không ngừng từ cơn bão. Nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học trong lúc cấm tàu chở hàng và tàu cá ra khơi trên vùng biển có bão đi qua. Bão Matmo cũng làm đổ nhiều cây cối và biển báo, gây mất điện và thiệt hại trên diện rộng.

PAGASA dự báo bão Matmo sẽ ra khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines vào sáng 4-10. Sau đó, theo Đài Thiên văn Hồng Kông (Trung Quốc), bão Matmo dự kiến hướng đến đảo Hải Nam và tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc vào cuối tuần này. Do ảnh hưởng của bão, thời tiết tại Hồng Kông sẽ trở nên bất ổn từ chiều 4 đến ngày 5-10.

Ảnh chụp từ video cho thấy khung cảnh bão Matmo hoành hành tại thị trấn Dinapigue, tỉnh Isabela - Philippines hôm 3-10Ảnh: AP

Matmo là cơn bão nhiệt đới thứ 16 đổ bộ Philippines từ đầu năm đến giờ. Theo AP, bão Matmo đổ bộ khiến việc ứng phó thiên tai của nước này thêm phức tạp sau thảm họa động đất khiến ít nhất 72 người thiệt mạng ở tỉnh Cebu và 2 cơn bão khác mới đây. Vào tuần rồi, bão Bualoi đã khiến ít nhất 37 người Philippines thiệt mạng và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Trước đó, siêu bão Ragasa cũng khiến ít nhất 10 người thiệt mạng sau khi đổ bộ Philippines hôm 22-9.

Trong khi đó, ở Bắc Đại Tây Dương, bão Imelda đã quét qua Bermuda - vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh - vào đêm 2-10 (giờ địa phương). Theo CNN, bão Imelda đã mang theo sức gió lên tới 160 km/giờ khi áp sát Bermuda, khiến mưa lớn và gió mạnh bao trùm quần đảo này. Khoảng 18.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại Bermuda đã bị mất điện vào sáng 3-10.

Trước đó 2 ngày, bão Humberto đã quét qua Bermuda, gây mưa gió to và sóng lớn dù không áp sát nơi này như bão Imelda. Ngoài Bermuda, bão Imelda cũng cuốn trôi một số ngôi nhà trên chuỗi đảo chắn Outer Banks ở bang Bắc Carolina - Mỹ, tiếp tục gây ra sóng lớn nguy hiểm, ngập lụt ven biển và xói mòn bờ biển dọc theo bờ Đông nước Mỹ.

Imelda là cơn bão thứ tư trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay, diễn ra từ ngày 1-6 đến 30-11. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo mùa bão năm nay sẽ mạnh hơn mức bình thường với 13 - 18 cơn bão được đặt tên. Trong đó, khoảng 2 - 5 cơn bão đạt mức siêu bão với sức gió từ 179 km/giờ trở lên.