Clip: Nhà máy lọc dầu hơn 100 năm tuổi của Mỹ biến thành quả cầu lửa

Tờ The Independent hôm 3-10 đưa tin nhà máy lọc dầu Chevron bất ngờ phát nổ lúc 21 giờ 35 phút tối 2-10(giờ địa phương), làm mặt đất rung chuyển như một trận động đất nhỏ.

Sau đó, lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan ra nhiều khu vực trong khuôn viên nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Chevron El nằm gần Sân bay quốc tế LAX - sân bay bận rộn nhất bang California.

Khói lửa bao trùm nhà máy lọc dầu Chevron ở TP El Segundo. Ảnh: AP

Hình ảnh phát trực tiếp cho thấy ngọn lửa bốc cháy suốt nhiều giờ. Nhiều người dân đổ ra đường theo dõi vụ cháy.

Chính quyền TP El Segundo đã kêu gọi người dân ở yên trong nhà, đóng kín cửa sổ để phòng ngừa nguy hiểm.

Thị trưởng TP El Segundo Chris Pimentel cho biết lực lượng chức năng đã phản ứng rất nhanh vì trụ sở cảnh sát cứu hỏa cách cổng nhà máy chỉ khoảng 400 m.

"Công tác điều tra nguyên nhân sẽ được triển khai ngay lập tức" - ông khẳng định.

Clip: Lửa bùng phát sau khi nhà máy lọc dầu ở Mỹ phát nổ (nguồn: The Independent)

Giới chức Los Angeles cho hay đám cháy được khoanh vùng trong phạm vi nhà máy song cảnh báo khói có thể tác động đến chất lượng không khí khu vực El Segundo và vùng lân cận.

Hiện tại, Cơ quan quản lý môi trường Nam California chưa ghi nhận nồng độ độc hại vượt mức an toàn. Tuy vậy, tình hình có thể thay đổi khi khói lắng xuống.

Nhà máy lọc dầu Chevron xác nhận không có thiệt hại về người sau sự cố.

Đồng thời, Sân bay LAX khẳng định tất cả chuyến bay ở đây không bị ảnh hưởng bởi sự cố nổ nhà máy lọc dầu.

Nhà máy lọc dầu Chevron El hoạt động từ năm 1911, có công suất tinh chế 290.000 thùng dầu thô/ngày.

Là cơ sở lọc dầu lớn nhất bờ Tây nước Mỹ, nhà máy này chuyên sản xuất xăng, nhiên liệu máy bay và dầu diesel.