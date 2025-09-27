Cháy trung tâm dữ liệu quốc gia tại Hàn Quốc, hàng trăm dịch vụ tê liệt

Khu vực bên ngoài Trung tâm Dữ liệu quốc gia sau khi xảy ra vụ hoả hoạn tối 26/9 (Ảnh: Yonhap)

Lực lượng cứu hoả đã nhận được tin báo cháy pin lithium-ion tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào 20h20 ngày 26/9 (giờ địa phương). 73 lính cứu hoả cùng 70 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường. Khoảng 200 bộ pin lithium-ion bên trong căn phòng đã bị phá hủy trong vụ cháy. Một công nhân đang xử lý pin bị bỏng cấp độ 1 ở cánh tay và mặt.

Hỏa hoạn bùng phát tại một phòng máy tính trên tầng 5 của trung tâm sau khi pin lithium-ion thuộc hệ thống Nguồn điện Liên tục (UPS) phát nổ. Các quan chức cho biết vụ nổ xảy ra khi nhân viên đang di dời các bộ pin này xuống tầng hầm.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min Jae cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tạm dừng hoạt động của các hệ thống như một biện pháp phòng ngừa để bảo toàn hệ thống, do vụ cháy đã gây ra trục trặc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, có thể dẫn đến quá nhiệt và làm hỏng máy chủ.

Tính đến sáng 27/9, vụ cháy đã làm 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ phải ngừng hoạt động, trong đó có hệ thống nhận dạng di động và dịch vụ bưu chính trực tuyến. Hệ thống email của chính phủ cũng bị trục trặc, trong khi nhiều trang web của chính phủ không thể truy cập được.

Theo Korea Times, Bộ Nội vụ Hàn Quốc đang xem xét phạm vi chính xác tác động của đám cháy đối với các dịch vụ trực tuyến của chính phủ. Thủ tướng Kim Min Seok kêu gọi huy động tất cả các nguồn lực có thể để dập tắt đám cháy, đồng thời chỉ đạo Bộ Nội vụ nỗ lực nhanh chóng khôi phục các dịch vụ trực tuyến. Ông Kim cũng chỉ đạo tất cả các tổ chức chính phủ kiểm tra hệ thống thông tin quốc gia để đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra, đồng thời kêu gọi nỗ lực tối đa để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại nào từ hỏa hoạn đối với người dân.

Bên ngoài Trung tâm Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc sáng 27/9 (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, gần 10 giờ sau khi bùng phát, đám cháy mới được kiểm soát. Lực lượng cứu hỏa đã điều động khoảng 170 nhân viên cùng 63 xe cứu hỏa và các thiết bị khác để dập lửa cũng như thông gió cho tòa nhà.

Tại cuộc họp khẩn cấp sáng 27/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hàn Quốc Yun Ho Jung đã nâng cấp độ quản lý khủng hoảng đối với hệ thống thông tin chính phủ từ mức "cảnh báo" lên "nghiêm trọng". "Chính phủ sẽ huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để giải quyết sự cố này càng nhanh càng tốt, đồng thời cố gắng hết sức để giảm thiểu sự bất tiện cho người dân" - ông Yun nói.

Thủ tướng Kim Min Seok cũng đã gửi lời xin lỗi về tình trạng gián đoạn dịch vụ và khẳng định chính phủ sẽ khẩn trương làm việc để khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng. "Vì các hệ thống công nghệ thông tin trọng yếu của quốc gia tập trung trong một cơ sở nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Có thể sẽ xảy ra việc chậm trễ trong xử lý hồ sơ hành chính hoặc gián đoạn trong việc cấp giấy tờ, gây bất tiện cho đời sống thường ngày. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân vì những bất tiện này" - ông bày tỏ.

Trước đó, năm 2022, hơn 50 triệu người dùng ứng dụng nhắn tin di động lớn nhất ở Hàn Quốc là KakaoTalk đã gặp phải sự cố gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng sau vụ hỏa hoạn tại một trung tâm dữ liệu, khiến công ty phải xin lỗi và kêu gọi chính phủ đưa ra các kế hoạch phòng ngừa.