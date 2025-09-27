Phát hiện chấn động bên trong ngôi mộ 2.300 năm tuổi

Một nhóm khảo cổ học tại Peru vừa công bố phát hiện gây chấn động: trong quá trình khai quật ở vùng duyên hải tây bắc, họ tìm thấy một hố chôn có niên đại khoảng 2.300 năm, bên trong chứa hơn 12 bộ hài cốt với dấu vết cho thấy đây có thể là những nạn nhân của một nghi lễ hiến tế người cổ xưa.

Theo Giáo sư Henry Tantaleán thuộc Đại học Quốc gia San Marcos, người trực tiếp dẫn đầu cuộc khai quật, các thi thể được chôn trong tư thế đặc biệt bất thường: tất cả đều nằm sấp, gương mặt úp xuống đất, một hình thức hiếm gặp trong các nền văn minh Andes. Đáng chú ý, khu mộ hoàn toàn không có đồ tùy táng hay lễ vật, khác biệt hẳn so với nghi thức chôn cất thông thường của khu vực.

Những dấu vết trên xương càng củng cố giả thuyết về một vụ hiến tế. Nhiều hộp sọ bị vỡ do lực tác động mạnh, một số bộ hài cốt có hai tay bị trói ra sau lưng, thậm chí còn tìm thấy dây quấn quanh cổ. Giới chuyên gia nhận định, các nạn nhân nhiều khả năng đã bị sát tế trong một nghi lễ, trước khi được chôn tập thể.

Khu mộ nằm ngay gần quần thể đền Puemape - công trình tôn giáo có tuổi đời khoảng 3.000 năm. Tuy nhiên, qua phân tích, các nhà khảo cổ cho rằng khu mộ được tạo lập muộn hơn, vào khoảng năm 400 - 200 trước Công nguyên, tức sau khi ngôi đền đã bị bỏ hoang. Điều này cho thấy nơi đây vẫn được cộng đồng cổ đại coi là vùng đất linh thiêng, tiếp tục được sử dụng cho các nghi thức mang tính tôn giáo.

Danh tính những người bị chôn vẫn là bí ẩn. Giáo sư Tantaleán cho biết, họ có thể thuộc cư dân bản địa, cũng có thể là người từ thung lũng lân cận bị bắt làm vật hiến tế. Nhóm nghiên cứu hiện chuẩn bị tiến hành xét nghiệm DNA và phân tích đồng vị để xác định nguồn gốc của các nạn nhân, từ đó làm sáng tỏ thêm về nghi lễ hiến tế đặc biệt này.

