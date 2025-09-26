Phát hiện thi hài người phụ nữ 5.000 năm tuổi vẫn còn nguyên da, tóc trong mộ cổ

Ngôi mộ cổ của một người phụ nữ quyền quý thuộc nền văn minh Caral-Supe vừa được phát hiện tại di chỉ Áspero, ở phía Tây Peru. Theo thông tin từ Ancient Origins, các nhà khảo cổ học Peru tìm thấy thi hài phụ nữ được bảo quản hoàn hảo với da, tóc và móng tay còn nguyên vẹn, bất chấp việc được chôn cất hàng thiên niên kỷ trước.

Các nhà khảo cổ học Peru tìm thấy thi hài của một phụ nữ được bảo quản hoàn hảo với da, tóc và móng tay còn nguyên vẹn. (Ảnh: Ancient Origins)

Cuộc khai quật này được Bộ Văn hóa Peru tài trợ và do tiến sĩ Ruth Shady Solís dẫn dắt, thuộc khu khảo cổ Caral (ZAC). Áspero là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng, với diện tích khoảng 14 ha, chứa các di tích của một thị trấn ven biển trong nền văn minh này, phát triển từ khoảng năm 3.500 đến năm 1.800 trước Công nguyên.

Trong khu vực Áspero, một số công trình lớn được gọi là huacas, với Huaca Alta, Huaca de los Ídolos và Huaca de los Sacrificios là những cái tên quan trọng nhất. Ngôi mộ của người phụ nữ được cho là xây dựng từ năm 3.000 trước Công nguyên, hoặc ít nhất vào trước năm 1800 trước Công nguyên, cho thấy người phụ nữ yên nghỉ từ 3.800 đến 5.000 năm trước.

Thi hài được quấn trong nhiều lớp vải cotton, thảm cói và vải lông vẹt đuôi dài, các chuyên gia nhận định rằng đây là ví dụ quý giá về nghệ thuật dệt may tại Andes. Bộ Văn hóa Peru cũng nhấn mạnh khám phá này phản ánh trình độ phát triển cao của kỹ thuật dệt may trong nền văn minh Caral.

Ngoài thi thể, trong mộ còn chứa nhiều vật phẩm tùy táng khác. (Ảnh: Ancient Origins)

Ngoài thi hài, trong mộ còn chứa nhiều vật phẩm tùy táng như chiếc mũ dệt tinh vi, giỏ từ sậy, kim xương khắc, vỏ sò từ Amazon, mỏ chim toucan khảm hạt, và hơn 30 củ khoai lang. Bên trên thi hài, các nhà khảo cổ phát hiện bộ sưu tập đồ lễ tang mô phỏng hình chim và chiếc giỏ làm từ thảm sậy totora.

Tính chất của các lễ vật và sự chăm sóc đặc biệt dành cho người phụ nữ này cho thấy bà có địa vị xã hội cao, đồng thời nhấn mạnh vai trò nổi bật của phụ nữ trong nền văn minh Caral-Supe. Một nhóm nghiên cứu đa ngành đang tiếp tục khám phá các khía cạnh liên quan đến sức khỏe, nguyên nhân tử vong, chế độ ăn uống, cũng như nguồn gốc và chức năng của các đồ vật tìm thấy trong mộ.



