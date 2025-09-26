Xu hướng tập thể dục mới chạy nhảy bằng 4 chi như động vật để có cơ bụng 6 múi: Nhiều điều khó giải thích

Xu hướng thể dục mới mô phỏng cách di chuyển của động vật đang thu hút nhiều người tham gia, gọi là "quadrobics". Người tập thể hình có thể giảm cân và cải thiện vóc dáng chỉ bằng cách bắt chước những bước chạy và nhảy của loài vật.

Phong cách tập luyện không truyền thống này đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nơi những người tập tỏa sáng với các động tác bò như gấu, nhảy như mèo – trong đó nhiều người còn đeo mặt nạ và đuôi giả lông thú.

Người dùng TikTok Soleil (@wild.soleil) đã bắt đầu tham gia quadrobics từ năm ngoái sau khi tìm hiểu về therians, một nhóm người tự nhận mình là động vật không phải loài người (không nên nhầm lẫn với furries, những người tham gia và hóa trang thành động vật có hình thái giống người).

Phong cách tập luyện này phổ biến trong văn hóa của họ, nhưng không phải chỉ có therians mới tập luyện theo cách này - và không phải therian nào cũng thực hiện nó, người phụ nữ đến từ Đức trong độ tuổi hai mươi cho biết. "Đây chắc chắn là một phong cách tập luyện toàn thân," Soleil chia sẻ với The Post. "Tôi đã thực sự giảm được khá nhiều cân kể từ khi bắt đầu tập, và tôi thực sự thấy sự định hình trên cơ thể mình. Tôi bắt đầu có cơ bụng 6 múi."

Người sáng tạo nội dung thừa nhận rằng cô "vẫn không giỏi lắm" trong việc tập quadrobics, mặc dù đã tập luyện phong cách này trong một năm, nói rằng nó là "rất, rất phức tạp". "Hãy thử [nó] trong năm phút và bạn sẽ thấy mệt," cô khẳng định.

Soleil có thể không tự hào về những bước nhảy cao nhất hoặc những cú nhào lộn nhanh nhất, nhưng cô đã tạo ra một phân khúc riêng cho mình trên TikTok bằng cách kết hợp tình yêu du lịch và thiên nhiên với quadrobics. Cô dành nhiều giờ leo núi ở miền Nam Đức và Áo để tìm kiếm phông nền hoàn hảo cho các video của mình.

Mặc dù cảm thấy mình có mối liên kết mạnh mẽ nhất với những con dê rừng, cô lại đeo mặt nạ mèo mà cô bán trên Etsy để che giấu danh tính, chỉ đơn giản vì chúng trông đẹp hơn và dễ làm hơn. Nó "chắc chắn khiến bạn cảm thấy như tinh thần của một sinh vật hoang dã," cô nói.

Soleil gọi đó là một "phong cách tập luyện toàn thân" đã giúp cô giảm cân và phát triển cơ bắp. Người tập gym trung bình có thể cười nhạo ý tưởng đeo mặt nạ và nhảy múa như một con ngựa, nhưng khả năng cao là họ đã thực hiện các động tác tương tự trong quá trình tập luyện của mình.

Jarrod Nobbe, một huấn luyện viên cá nhân và HLV cấp quốc gia của USAW, cho biết với The Post rằng quadrobics "có nhiều điểm chung" với những gì được biết đến trong thế giới thể hình là primal movement (các mô hình vận động tự nhiên của con người) hoặc đào tạo vận động tứ chi (di chuyển trên bốn chân).

"Các phương thức tương tự đang được quan tâm vì mọi người đang khao khát những cách vận động mới mẻ, toàn diện và mang tính giải trí," anh nói.

Nó cũng rất dễ tiếp cận - bạn không cần phòng tập hay trang thiết bị - và nó rèn luyện cơ thể bạn theo những cách mà việc nâng tạ truyền thống thường bỏ qua.