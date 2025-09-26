Trên các diễn đàn xứ Trung thời gian gần đây, cụm từ “tầng hầm Nam Kinh” đang chiếm sóng hot search khi một nhân viên môi giới bất động sản khi đi khảo sát khu nhà cũ ở quận Kiến Nghiệp, Nam Kinh đã tình cờ phát hiện một căn hầm khó tin: Không ánh sáng, bức tường loang lổ ẩm mốc, bầu không khí đặc quánh đến mức người xem video cũng thấy nghẹt thở.

Đáng sợ hơn, cấu trúc kỳ quái của tầng hầm từ bồn rửa với nhiều vòi nước bất thường đến bể nước lõm xuống nền khiến cư dân mạng liên tưởng đến “hiện trường rùng rợn”. Một số người thậm chí còn gắn nó với ký ức đen tối về vụ án phân xác Nam Kinh năm 1996, bởi khu nhà này cũng hoàn thành xây dựng đúng năm đó.

Vụ án rúng động dư luận

29 năm trước, thành phố Nam Kinh (Trung Quốc) từng chấn động bởi một vụ án mạng man rợ. Nạn nhân là Điêu Ái Thanh - sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành ứng dụng máy tính và quản lý thông tin của Đại học Nam Kinh (tỉnh Giang Tô).

Tối 10/1/1996, sau khi bị liên đới kỷ luật vì bạn cùng phòng sử dụng đồ điện trái phép, Ái Thanh rời ký túc xá với tâm trạng không vui. Cô mặc áo khoác đỏ, được nhìn thấy lần cuối tại đường Thanh Đảo, sau đó bặt vô âm tín.

Chín ngày sau, sáng 19/1/1996, một nữ lao công tại khu vực Hoa Kiều Lộ (gần trung tâm Nam Kinh) phát hiện một túi xách chứa các phần thi thể người. Quá kinh hãi, bà lập tức báo cảnh sát.

Khi mở rộng tìm kiếm, cảnh sát lần lượt phát hiện nhiều túi chứa các phần thi thể khác, được gói trong chăn và túi xách. Hung thủ được nhận định có tay nghề dao kéo cực kỳ thành thạo, tính cách tàn nhẫn và mưu mô.

Chiếc túi mô phỏng những túi đựng những bộ phận cơ thể Điêu Ái Thanh

Vụ án sau gần 30 năm vẫn chưa thể sáng tỏ

Ngay sau vụ việc, cảnh sát Nam Kinh thành lập chuyên án đặc biệt, đóng chốt ngay trong khuôn viên Đại học Nam Kinh suốt ba tháng. Hàng nghìn người dân quanh khu vực bị điều tra, nhưng không thu được manh mối rõ ràng. Do thời điểm đó hệ thống camera giám sát còn ít và công nghệ DNA chưa phát triển, cảnh sát chủ yếu dùng biện pháp thủ công, rà soát từng đối tượng khả nghi.

Từ phương thức gây án, cơ quan điều tra từng phỏng đoán hung thủ có thể là bác sĩ, nhân viên y tế hoặc đồ tể. Sau này, phạm vi tình nghi được mở rộng, cảnh sát dựng lên hình mẫu thủ phạm là một nam giới trung niên, thể lực khỏe, sống một mình, có dụng cụ dao kéo và bếp nấu, từng trải qua thất bại trong tình cảm, có xu hướng tâm thần hoặc tính cách lệch lạc. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, thủ phạm vẫn chưa bị phát hiện.

Tháng 1/2016, khi tròn 20 năm sau vụ án, trên mạng lan truyền tin đồn “thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đã hết”. Ngay chiều hôm đó, Cục Hình sự Bộ Công an Trung Quốc lên tiếng bác bỏ, khẳng định “vụ án sẽ được điều tra cho đến cùng, không bao giờ khép lại”.

Theo chia sẻ từ bạn bè cũ, Điêu Ái Thanh khi đó là một cô gái vóc dáng trung bình, khuôn mặt bình thường, để tóc ngắn, giọng nói khàn nhẹ và tốc độ nói nhanh. Nét chữ của cô được nhận xét là nhỏ nhắn, gọn gàng. Cái chết bi thảm của nữ sinh 19 tuổi không chỉ khiến gia đình suy sụp mà còn để lại nỗi ám ảnh kéo dài trong xã hội Trung Quốc suốt nhiều năm.

Đến nay, dù lực lượng công an Nam Kinh vẫn khẳng định chưa từng từ bỏ việc truy tìm hung thủ, “Vụ án phân xác Đại học Nam Kinh” vẫn là một trong những bí ẩn tội ác ám ảnh nhất lịch sử hiện đại Trung Quốc.

Gia đình vẫn tha thiết tìm kiếm công lý

Ngày 29/3/2021 chị gái nạn nhân - bà Điêu Ái Hoa - đã thay mặt gia đình nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Cổ Lâu, Nam Kinh, chính thức khởi kiện Đại học Nam Kinh. Gia đình yêu cầu nhà trường chịu trách nhiệm về việc bảo đảm an toàn cho sinh viên và bồi thường dân sự tổng cộng 1,62 triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ đồng) (bao gồm tiền bồi thường tính mạng, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần).

Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, họ bất ngờ tuyên bố rút đơn kiện.

Gia đình nạn nhân

Ngày 6/4, chị gái của nạn nhân viết trên mạng xã hội: “Vì nhiều lý do, chúng tôi quyết định rút đơn kiện”. Bà cho biết, tính đến nay gia đình chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Đại học Nam Kinh. Luật sư đại diện Chu Triệu Thành cũng xác nhận thông tin rút đơn và cho hay bản thân cảm thấy rất bất ngờ, song vẫn tôn trọng quyết định của thân chủ.

Theo chị gái của Điêu Ái Thanh, từ sau khi khởi kiện, nhiều cán bộ địa phương và người quen đã đến gia đình để động viên, đồng thời bày tỏ mong muốn họ có thể rút đơn.

“Chúng tôi chỉ muốn qua con đường pháp lý nhận được câu trả lời từ tòa án và Đại học Nam Kinh, chứ không phải từ bất kỳ đơn vị nào khác” bà nói. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc vì cuộc sống hiện tại, con cái còn đi học và người thân khuyên nhủ, gia đình đã quyết định nộp đơn xin hủy kiện.

Dù vậy, gia đình vẫn tha thiết kêu gọi Đại học Nam Kinh lên tiếng về những gì đã xảy ra với Điêu Ái Thanh trước khi cô bị sát hại, đồng thời hy vọng lực lượng công an Nam Kinh tiếp tục điều tra để sớm tìm ra hung thủ. “Cha mẹ chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa,” chị gái nạn nhân viết.

Nguồn: ETtoday, HK01