Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ

Vào tháng 4 năm nay, vụ việc một người đàn ông ở Đài Loan (Trung Quốc) bị bắt giữ sau khi sát hại vợ, mẹ vợ và con riêng 3 tuổi của vợ khiến cho dư luận ở nơi đây vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, trong phiên xét xử, mức án dành cho bị cáo cũng đã được công bố.

Sát hại 3 người trong gia đình vợ, người đàn ông gây sững sờ với hình ảnh khi bị bắt giữ

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc bắt đầu vào khoảng nửa đêm ngày 30/4/2025, khi Chang, 24 tuổi đã dùng gối làm vợ ngạt thở, dẫn đến việc nạn nhân 29 tuổi tử vong trong lúc ngủ tại căn hộ chung của họ ở thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Có nguồn tin cho biết động cơ của Chang là do ghen tuông, nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác.

Đến ngày 2/5, tức là 2 ngày sau, nghi phạm Chang lại tiếp tục siết cổ người mẹ vợ 69 tuổi và con riêng 3 tuổi của vợ, khiến cả 2 nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Chang đã quấn thi thể họ trong ga trải giường. Động cơ của việc sát hại mẹ vợ là do Chang có dính líu đến cờ bạc, đã vay tiền của mẹ vợ và xảy ra mâu thuẫn. Trong khi đó, hắn không khai rõ lý do dẫn đến việc sát hại bé trai 3 tuổi.

Hình ảnh nghi phạm bế theo chú chó của vợ khi bị bắt giữ khiến nhiều người ngạc nhiên.

Chang cũng đã lấy trộm thẻ ngân hàng và đồ vật có giá trị của mẹ vợ từ két an toàn của bà, rút tiền từ tài khoản ngân hàng của bà và dùng một phần tiền để nâng cấp tư cách thành viên trên một trang web hẹn hò và mua điểm trên một trang web cờ bạc.

Sau 6 ngày, Chang đã trốn đến Đài Trung cùng "Gạo Nếp", chú chó giống phốc sóc của vợ và thuê một khách sạn, sử dụng tên của cha mình. Theo tòa án, chị vợ của anh ta đã tìm đến nhà họ sau khi cố gắng liên lạc với gia đình trong nhiều ngày mà không thành công. Khi đến nơi, người phụ nữ ngửi thấy mùi lạ nên đã báo cảnh sát và thuê thợ khóa phá khóa để vào căn hộ ở quận Tam Trọng. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra 3 thi thể bên trong. Tòa án cho biết Chang, nghi phạm đã bị bắt vào ngày 12 tháng 5 tại Đài Trung.

Hình ảnh Chang dù bị giải đi vẫn quyết ôm theo chú chó "Gạo nếp" chứ không bỏ rơi nó khiến nhiều người ngạc nhiên. Một số người thậm chí còn hoài nghi một người yêu thương động vật sao có thể gây ra những tội ác khủng khiếp đến như vậy.

Lời khai rùng mình của nghi phạm và bản án mới được tuyên

Trong quá trình giám định tâm thần, nghi phạm đã từng tuyên bố: "Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ giết mẹ vợ mình". Sự lạnh lùng, tàn nhẫn, vô nhân tính của hắn khiến nhiều người cảm thấy rùng mình. Ngoài ra, thông tin Chang từng tra tấn bé trai 3 tuổi - con riêng của vợ Chang cũng như việc bị cáo chưa bao giờ tỏ ra hối hận về những tội ác khủng khiếp mà mình gây ra càng khiến dư luận cảm thấy phẫn nộ.

Chang đã bị tuyên án tử hình trong phiên tòa mới nhất.

Cũng theo những thông tin được cung cấp trong tòa án, trong suốt quá trình điều tra, người ta không tìm thấy bằng chứng cho thấy có vụ đột nhập nào vào căn hộ trước khi 3 nạn nhân qua đời, do đó, Chang là nghi phạm chính và duy nhất.

Theo United Daily News, Chang là một kẻ tồi tệ khi đã có tiền án lừa đảo và nợ nần cờ bạc. Hắn đã vay mẹ vợ tới 400.000 Đài tệ (tương đương khoảng 350 triệu VNĐ) nhưng vẫn chưa trả. Ngoài ra, Chang còn đe dọa sẽ giết chị vợ và bạn trai cũ của vợ.

Tòa án cho biết hành động này cho thấy tất cả những hành vi của Chang cho thấy sự nhàn tẫn cũng như việc coi thường mạng sống con người của bị cáo. Đó là lý do trong phiên xét xử ngày 10/9 vừa qua, Chang đã bị truy tố về tội giết người và trộm cắp. Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 16/9 vừa qua, bị cáo Chang bị tuyên án tử hình bởi bởi một hội đồng gồm 6 dự thẩm viên làm việc cùng 3 thẩm phán - một mô hình mà Đài Loan áp dụng vào năm 2023. Đây cũng là bản án tử hình đầu tiên được tuyên bởi hệ thống mới.