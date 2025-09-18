Video rùng mình của NASA

Bạn đã bao giờ tưởng tượng việc rơi vào một lỗ đen sẽ như thế nào chưa? Nhờ có NASA, chúng ta đã có một hình dung khá rõ ràng.

Có lẽ có rất nhiều thứ mà NASA đã khám phá trong không gian nhưng họ giữ bí mật, nhưng cơ quan vũ trụ này dường như rất sẵn lòng chia sẻ thông tin và video để dạy chúng ta nhiều hơn về cuộc sống ngoài không gian.

Hình ảnh đồ họa của một lỗ đen siêu khổng lồ (Ảnh: Getty)

Một video mô phỏng mà các siêu máy tính của NASA phải mất 5 ngày để tạo ra đã cho chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thực sự rơi vào một lỗ đen. Theo NASA, chúng có thể có khối lượng từ 100.000 đến hơn 60 tỷ lần khối lượng của Mặt trời của chúng ta.

Đoạn clip này gần đây đã được tài khoản @greatestreactions chia sẻ lại trên Instagram và người xem đã phải sững sờ.

Video mô phỏng khi rơi vào hố đen của NASA

Video cho thấy một lỗ đen có kích thước tương tự như Sagittarius A*, lỗ đen siêu khổng lồ ở trung tâm Dải Ngân hà. Khi bạn tiếp cận lỗ đen, thời gian sẽ chậm lại, và chỉ vài giây đối với bạn có thể là tới ba giờ đối với người khác đang quan sát.

Vì vậy, ít nhất thì từ góc nhìn của bạn, mọi chuyện sẽ xảy ra khá nhanh chóng. Khi bạn hoàn toàn rơi vào bên trong, bạn sẽ bị bao trùm bởi bóng tối hoàn toàn khi bạn hòa làm một với lỗ đen, điều này theo một cách nào đó là một cách chết kỳ lạ và lãng mạn.

Mặc dù các nhà khoa học ở NASA rất giỏi, nhưng họ khó có thể giải mã được điều gì xảy ra tiếp theo, vì vậy đó cũng là điểm kết thúc của video.

Jeremy Schnittman, một nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm bay không gian Goddard của NASA, người đã tạo ra mô phỏng này, giải thích: "Nếu bạn có quyền lựa chọn, bạn sẽ muốn rơi vào một lỗ đen siêu khổng lồ. Các lỗ đen có khối lượng sao, chứa khoảng 30 khối lượng Mặt trời, có chân trời sự kiện nhỏ hơn nhiều và lực thủy triều mạnh hơn, có thể xé toạc các vật thể đang đến gần trước khi chúng tới chân trời."

Vì vậy, nếu bạn đã từng muốn làm chậm thời gian như Doctor Strange ở thời đỉnh cao, thì bạn chỉ cần nhảy vào một lỗ đen. Tuy nhiên, nó đi kèm với một điều kiện nhỏ là đó sẽ là điều cuối cùng bạn làm.

Nguồn: NASA