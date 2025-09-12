Tàu NASA có phát hiện bước ngoặt về sự sống ngoài hành tinh

Viết trên tạp chí khoa học Nature, nhóm tác giả từ nhiều cơ sở nghiên cứu thuộc 14 quốc gia cho biết một mẫu vật mà tàu Perseverance của NASA thu thập từ đá bùn đỏ giàu sét ở Sao Hỏa chứa đựng dấu hiệu tiềm năng của sự sống.

Perseverance là tàu đổ bộ robot dạng xe tự hành của NASA, đang thám hiểm khu vực Jezero Crater - nơi được cho là từng tồn tại một hồ nước khổng lồ nối với một con sông cổ đại - nhằm tìm ra bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh.

Con sông cổ đại đó mang tên Neretva Vallis, chảy qua hệ tầng Bright Angel. Perseverance đã thu thập mẫu vật nói trên ngay tại lòng sông khô cạn này.

Một hình ảnh mà tàu quỹ đạo của NASA chụp Jezero Crater, có đánh dấu lòng sông Neretva Vallis dẫn nước vào hồ nước lớn cổ đại - Ảnh: NASA

TS Michael Tice, nhà địa sinh vật học và sinh vật học vũ trụ tại Đại học Texas A&M (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết họ đã bị ấn tượng bởi thành phần các loại đá bên trong lòng sông Neretva Vallis.

Chúng hoàn toàn khác biệt so với những gì mà Perseverance thu thập được từ khi đến Sao Hỏa.

“Chúng đã đưa ra bằng chứng về chu trình hóa học mà các sinh vật giống như trên Trái Đất có thể tận dụng để sản xuất năng lượng” - TS Tice nói với Sci-News.

Ông tiếp lời: “Và khi chúng tôi quan sát kỹ hơn, chúng tôi thấy những điều dễ giải thích liên quan đến sự sống ban đầu trên Sao Hỏa nhưng rất khó giải thích chỉ bằng các quá trình địa chất”.

Theo nhóm tác giả, một số thành phần hóa học hình thành nên những loại đá ở Neretva Vallis đòi hỏi phải có nhiệt độ cao hoặc là sự sống.

Nhưng không có bằng chứng nào về một thứ gì có thể tạo nên nhiệt độ cao ở lòng sông cổ đại này.

Nhà khoa học Nicky Fox, người đứng đầu sứ mệnh khoa học của NASA nói với AP rằng đây là bằng chứng gần gũi nhất về sự sống mà họ từng tìm thấy trên Sao Hỏa.

Mặc dù vậy, nghiên cứu này mới chỉ dựa trên dữ liệu hạn chế mà các thiết bị trên Perseverance có thể phân tích được từ mẫu vật.

Mẫu vật này vẫn nằm ở Sao Hỏa. Để có câu trả lời rõ ràng hơn, chúng ta phải chờ đợi sứ mệnh thu thập các ống mẫu của Perseverance đem về Trái Đất mà NASA đang lên kế hoạch.