Trước khi chết, tàu NASA hé lộ điều khủng khiếp về Trái Đất

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Science chỉ ra rằng lớp phủ của Sao Hỏa lưu giữ một "hóa thạch" ghi lại nguyên vẹn khoảnh khắc lớp vỏ của nó bị đập vỡ bởi một sự kiện liên quan đến chính Trái Đất của chúng ta.

Vỏ Sao Hỏa sơ khai đã bị vỡ bởi các mảnh bắn ra từ vụ va chạm Trái Đất - Theia - Ảnh đồ họa: ICL

Theo lý thuyết ngày càng được ủng hộ bởi các bằng chứng khoa học, Trái Đất ngày nay thực chất là phiên bản hợp nhất giữa Trái Đất nguyên thủy và một hành tinh giả thuyết mang tên Theia to cỡ Sao Hỏa.

Vào khoảng 4,5 tỉ năm trước, Theia đã va chạm mạnh với Trái Đất nguyên thủy. Cả hai đều vỡ vụn, phần lớn vật liệu hòa trộn vào nhau tại thành Trái Đất ngày nay.

Các mảnh vụn còn lại bắn lên quỹ đạo, theo thời gian kết tụ thành Mặt Trăng.

Phân tích dữ liệu từ InSight, tàu vũ trụ đo địa chấn đã ngừng hoạt động từ năm 2022, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Constantinos Charalambous từ Đại học Hoàng gia London (ICL - Anh) đã phát hiện thứ bất thường trong lớp phủ hành tinh đỏ, tức lớp nằm giữa lớp vỏ và lõi.

Theo Sci-News , dữ liệu của 8 trận động đất Sao Hỏa được InSight ghi lại trước lúc chết cho thấy một loại sóng địa chấn bị trì hoãn một cách có hệ thống khi chúng đi qua lớp phủ.

Điều này tiết lộ một loạt cấu trúc khác biệt, là những mảnh vật chất dị thường rộng tới 4 km, hình thành từ 4,5 tỉ năm trước và đã chìm trong lớp phủ.

Phân tích sâu hơn cho thấy cấu trúc này đại diện cho quá trình phá vỡ và năng lượng cao, cụ thể là thứ gì đó đã bắn mạnh vào Sao Hỏa non trẻ, làm vỡ lớp vỏ sơ khai, khiến vỏ và lớp phủ bị trộn lẫn vào nhau.

Những đặc điểm này sau đó bị đóng băng tại chỗ khi lớp vỏ mới của Sao Hỏa nguội đi và sự đối lưu của lớp phủ bị đình trệ. Khác với Trái Đất, Sao Hỏa không có kiến tạo mảng.

Đối chiếu các dữ kiện về lịch sử hệ Mặt Trời, các nhà khoa học tin rằng thứ làm lớp vỏ sơ khai của Sao Hỏa vỡ vụn chính là vụ va chạm Trái Đất - Theia.

Là hành tinh láng giềng, Sao Hỏa đã không may hứng một số mảnh vỡ lớn và bị vỡ một phần vỏ.

Phát hiện thú vị này một lần nữa cho thấy lịch sử của hệ Mặt Trời - và có thể là cả các hệ sao khác - vô cùng dữ dội vào thuở sơ khai, với những sự kiện thảm khốc đủ khả năng định hình "cuộc đời" của các hành tinh mãi mãi.