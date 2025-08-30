Kỳ tích công nghệ gọi tên Trung Quốc: Không cần con người, drone nhấc ‘ngon ơ’ 180 tấn vật liệu lên lưng trời, nhanh gấp 10 lần thông thường, giảm 80% chi phí, bảo vệ hàng nghìn cây xanh

Trung Quốc gần đây ghi dấu ấn với màn trình diễn công nghệ máy bay không người lái (UAV) dân dụng chưa từng có. Đó là dùng đội UAV hạng nặng vận chuyển 180 tấn vật liệu xây dựng lên vùng núi tây nam. Thông tin do truyền thông nhà nước công bố.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hoạt động này diễn ra vào tháng 5 tại một dự án điện mặt trời ở huyện Xichou, tỉnh Vân Nam. Với địa hình núi đá vôi dốc đứng và vách đá hiểm trở, việc vận chuyển vật liệu theo cách truyền thống gần như bất khả thi.

Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều bài báo ca ngợi lợi ích tiết kiệm sức lao động của hệ thống UAV, với những tiêu đề hài hước như: “Công nhân chỉ cần ngồi uống trà, vật liệu tự lên núi!”.

Hiệu quả vượt trội của UAV

Đội hình 16 UAV được lập trình bay chính xác theo lộ trình định sẵn, vận chuyển thép và bê tông để xây dựng ba tháp truyền tải điện ở độ cao 1.650 mét. Nhiệm vụ hoàn thành chỉ trong 3 ngày, nhanh gấp 10 lần so với phương pháp xây cáp treo truyền thống vốn mất cả tháng.

Ông Wang Fangmin, quản lý cấp cao tại Công ty Lưới điện Vân Nam, cho biết các UAV hoạt động tự động hoàn toàn, không cần điều khiển thủ công, với độ chính xác tương đương dịch vụ chuyển phát hàng không.

Mỗi UAV có thể chở tối đa 420 kg vật liệu trong quãng đường 1,3 km, hoạt động độc lập hoặc phối hợp theo đội hình. Công nghệ này giúp giảm 80% chi phí xây đường, giảm 60% lao động thủ công và nâng cao đáng kể độ chính xác.

Trước khi triển khai, các UAV đã được thử nghiệm bay mô phỏng để đảm bảo đồng bộ và giữ hàng hóa ổn định. “Nhờ không phải làm đường, chúng tôi tránh được tác động xấu đến môi trường”, ông Wang nhấn mạnh.

Bảo vệ môi trường và tiềm năng quân sự

Theo chính quyền địa phương, việc sử dụng UAV giúp bảo vệ hệ sinh thái núi đá vôi dễ tổn thương, cứu được khoảng 2.000 cây xanh. Đây là bước tiến quan trọng trong việc kết hợp công nghệ và bảo tồn thiên nhiên.

Công nghệ UAV của Trung Quốc hiện đạt tải trọng gần 400 kg mỗi máy bay, nhưng hoạt động tại Vân Nam được xem là lần đầu tiên đạt quy mô và mức độ phối hợp ấn tượng đến vậy. Sự kiện này cũng làm dấy lên suy đoán về tiềm năng ứng dụng quân sự.

Ngành UAV Trung Quốc bứt phá

Ngành công nghiệp UAV của Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ nhờ đầu tư lớn vào nghiên cứu và công nghệ 5G. Khả năng điều khiển từ xa và truyền dữ liệu thời gian thực giúp các chuyến bay UAV an toàn và chính xác hơn. Tính đến năm 2024, Trung Quốc có hơn 50.000 doanh nghiệp tham gia vào “nền kinh tế tầm thấp”. Riêng Thâm Quyến, được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của Trung Quốc,” có hơn 600 nhà sản xuất UAV được cấp phép, theo Tân Hoa Xã.

Thâm Quyến dự kiến đầu tư 1,7 tỷ USD đến năm 2026 để xây dựng hạ tầng bay thấp, với hơn 1.200 điểm cất hạ cánh và 8.000 trạm gốc 5G-Advanced, theo Nhật báo Kinh tế Thâm Quyến.

Tháng 3 vừa qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cũng ban hành hướng dẫn thúc đẩy tiêu chuẩn sản xuất thông minh, trong đó công nghệ UAV đóng vai trò trọng tâm.