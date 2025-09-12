Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy

Thế giới hiện đại luôn chứng kiến sự trỗi dậy của những câu chuyện khởi nghiệp phi thường, và Ye Guofu, người sáng lập kiêm CEO của chuỗi bán lẻ Miniso, là một trong số đó. Từ một người công nhân bình thường trong nhà máy thép, ông đã vươn lên trở thành một tỷ phú USD, xây dựng nên một đế chế bán lẻ toàn cầu với hàng nghìn cửa hàng tại hơn 80 quốc gia. Câu chuyện của Ye Guofu không chỉ là về sự thành công trong kinh doanh, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn nhạy bén và khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng của một thời đại.

Khởi đầu khiêm tốn: Từ người thợ đến doanh nhân đường phố

Ye Guofu sinh năm 1977 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học với chuyên ngành quản lý kinh tế, ông đã bắt đầu sự nghiệp của mình với một công việc khiêm tốn: công nhân tại một nhà máy sản xuất ống thép. Tuy nhiên, với đầu óc kinh doanh nhạy bén, ông sớm nhận ra rằng một công việc ổn định không thể thỏa mãn khát vọng làm giàu của mình.

Trong giai đoạn kinh tế Trung Quốc chuyển đổi, nhu cầu về hàng tiêu dùng trong nước bùng nổ. Ye Guofu đã mạnh dạn từ bỏ công việc ổn định để dấn thân vào con đường kinh doanh. Ông bắt đầu buôn bán nhiều mặt hàng khác nhau, từ đồ gốm sứ, mỹ phẩm cho đến phụ kiện thời trang. Kinh nghiệm làm việc ở những ngành nghề khác nhau đã giúp ông tích lũy kỹ năng nắm bắt thị hiếu thị trường và xây dựng mô hình kinh doanh đầu tiên của mình, một chuỗi cửa hàng với các sản phẩm dưới 10 nhân dân tệ mang tên Aiyaya. Đây là những bước đi đầu tiên đầy chông gai nhưng cũng là nền tảng vững chắc cho những thành công sau này.

Cảm hứng từ Nhật Bản và sự ra đời của Miniso

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của Ye Guofu đến vào năm 2013, trong một chuyến công tác tại Nhật Bản. Ông đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi các chuỗi cửa hàng giá rẻ tại đây, nơi bán các sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, chất lượng tốt với mức giá phải chăng. Mô hình kinh doanh này đã ngay lập tức khơi dậy trong ông một ý tưởng táo bạo: mang mô hình tương tự về Trung Quốc, nhưng với quy mô lớn hơn và chiến lược bài bản hơn.

Với ý tưởng đó, ông đã liên kết với Miyake Junya, một nhà thiết kế người Nhật Bản, để cùng nhau thành lập chuỗi cửa hàng mang tên Miniso. Ban đầu, Miniso quảng bá mình là một thương hiệu Nhật Bản, với logo và thiết kế cửa hàng mang đậm phong cách tối giản, tinh tế tương tự như Daiso hay Muji. Chiến lược này đã giúp Miniso nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, những người vốn ưa chuộng sản phẩm Nhật Bản.

Theo Forbes, đến tháng 9/2025, ông sở hữu tài sản 3,4 tỷ USD

Tuy nhiên, Miniso không đơn thuần là một bản sao. Ye Guofu đã áp dụng một triết lý kinh doanh độc đáo, tập trung vào việc sản xuất và cung ứng hàng hóa với số lượng lớn để tối ưu chi phí, đồng thời không ngừng đổi mới sản phẩm. Miniso đã kết hợp các yếu tố "nhanh-nhạy-hợp thời trang" của thời trang nhanh với mô hình "đa dạng-giá rẻ" của cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng của Miniso luôn được bày trí một cách bắt mắt, với các sản phẩm được cập nhật liên tục, từ đồ dùng gia đình, phụ kiện điện tử đến đồ chơi và mỹ phẩm.

Trở thành tỷ phú và sự mở rộng toàn cầu

Dưới sự lãnh đạo của Ye Guofu, Miniso đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng vài năm, chuỗi cửa hàng này đã mở rộng ra khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và Úc. Thành công của Miniso được xây dựng dựa trên mô hình nhượng quyền thương mại linh hoạt, cho phép thương hiệu này mở rộng nhanh chóng mà không cần đầu tư quá nhiều vốn.

Năm 2020, Miniso Group đã chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán New York, huy động được hàng trăm triệu USD. Sự kiện này đã đưa Ye Guofu vào danh sách các tỷ phú thế giới. Với khối tài sản khổng lồ, ông trở thành một trong những doanh nhân giàu có và có ảnh hưởng nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, Ye Guofu vẫn giữ một thái độ khiêm tốn. Khi được hỏi về việc trở thành tỷ phú, ông trả lời: "Tôi không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tôi quá bận rộn với công việc hàng ngày của mình".

Thử thách và tầm nhìn trong tương lai

Mặc dù đạt được những thành công vang dội, Miniso cũng vấp phải không ít chỉ trích. Thương hiệu này bị cáo buộc sao chép thiết kế và chiến lược của các đối thủ Nhật Bản. Đáp lại những lời chỉ trích, Ye Guofu nhấn mạnh rằng Miniso luôn ủng hộ thiết kế nguyên bản và đã đầu tư mạnh vào đội ngũ thiết kế của riêng mình. Ông tin rằng giá trị cốt lõi của Miniso nằm ở việc cung cấp các sản phẩm có thiết kế đẹp mắt và giá cả phải chăng, chứ không phải ở việc sao chép.

Dưới sự lãnh đạo của Ye Guofu, Miniso tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vượt qua những thách thức của đại dịch toàn cầu. Ông đặt ra mục tiêu mở rộng mạng lưới cửa hàng, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Tầm nhìn của ông là biến Miniso không chỉ là một chuỗi bán lẻ, mà còn là một thương hiệu mang đến "niềm vui" cho người tiêu dùng thông qua những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý.

Cuộc đời của Ye Guofu là một câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và sự vươn lên. Từ một khởi đầu khiêm tốn, ông đã xây dựng nên một đế chế bán lẻ khổng lồ, khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế. Vị tỷ phú này không chỉ là người đứng sau Miniso, mà còn là một biểu tượng của tinh thần kinh doanh mạnh mẽ, luôn tìm kiếm cơ hội và không ngừng sáng tạo.