Thái Lan tuyên bố khẩn cấp vùng dịch tạm thời do bùng phát bệnh dại

(Ảnh: The Nation)

Theo thông báo, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 9/9 - 8/10, sau khi nhiều ca bệnh dại được ghi nhận tại tiểu khu Nong Bon, quận Prawet, thủ đô Bangkok. Chính quyền Thái Lan đồng thời ban hành lệnh cấm di chuyển chó, mèo và các loài động vật có vú khác trong vòng 30 ngày.

Dịch bệnh được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, có khả năng lây sang người, chó, mèo, trâu bò và nhiều loài động vật có vú khác. Các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bao gồm Nong Bon và những địa bàn giáp ranh như Thap Chang, Bang Kaeo, Racha Thewa và Bang Chak. Ngoài ra, các khu vực có nguy cơ cao khác được xác định là Dok Mai, Prawet, On Nut, Phatthanakan (quận Suan Luang), Lat Krabang, Bang Na Nuea cùng hai địa phương thuộc Samut Prakan là Bang Kaeo và Racha Thewa.

Chính quyền địa phương đã áp dụng hàng loạt biện pháp nghiêm ngặt, như: cấm di chuyển động vật và xác động vật ra vào vùng dịch nếu không có giấy phép của bác sĩ thú y có thẩm quyền; chủ vật nuôi phải báo cáo động vật ốm trong vòng 12 giờ; người dân bắt buộc phải tuân thủ mọi chỉ đạo của cơ quan thú y. Người vi phạm có thể bị phạt tù tối đa 2 năm, hoặc phạt tiền tới 40.000 Baht (khoảng 1.600 SGD), hoặc cả hai.

Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân tránh tiếp xúc với động vật hoang hoặc chó mèo thả rông. Nếu bị cắn hay cào xước, nạn nhân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng và nước, sau đó đến cơ sở y tế để tiêm phòng dại mà không được chậm trễ.

Các dấu hiệu của động vật mắc bệnh dại bao gồm: kích động bất thường, cắn vô cớ, co cứng, chảy dãi, hoặc lưỡi thõng ra ngoài. Người dân khi phát hiện các trường hợp này được khuyến cáo báo ngay cho cơ quan chức năng tại Bangkok.

Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp cho thấy chính quyền Thái Lan đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan sang người và đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh bệnh dại vẫn là một trong những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất tại khu vực.