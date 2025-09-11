Người phụ nữ Tây Tạng nổi tiếng nhờ giống Song Hye Kyo

Ngày 10/9, South China Morning Post đưa tin tại trang viên Tư Ty ở Shangri-La (tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc) có một phụ nữ 27 tuổi, được biết đến với hai cái tên Dolma và Yongzong. Trang viên này nổi tiếng với việc mang đến trải nghiệm về văn hóa truyền thống Tây Tạng, tái hiện thời kỳ Vân Nam dưới sự cai quản của các quan lại Tư Ty trong các triều đại Nguyên (1279-1368), Minh (1368-1644) và Thanh (1644-1912) của Trung Quốc.

Yongzong đến từ huyện Đức Khâm, châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam, cách Shangri-La khoảng bốn giờ lái xe.

Yongzong xuất thân trong gia đình nông dân, bắt đầu làm việc tại trang viên sau khi tốt nghiệp ba năm trước. Cô khởi đầu là nhân viên phục vụ, sau đó được thăng lên làm công việc biểu diễn, chuyên múa và hát.

Người phụ nữ Tây Tạng nổi tiếng vì có ngoại hình giống Song Hye Kyo.

Khi video quay lại những màn trình diễn được chia sẻ lên mạng xã hội, Yongzong thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Họ nhận xét cô có ngoại hình giống nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo. Kể từ đó, Yongzong được gọi bằng những danh xưng như Song Hye Kyo Đức Khâm, Song Hye Kyo Tây Tạng hoặc Song Hye Kyo Trung Quốc.

Sự nổi tiếng bất ngờ này của Yongzong giúp hoạt động kinh doanh của trang viên khởi sắc đáng kể.

Nhiều người từ các tỉnh khác của Trung Quốc đến Shangri-La để gặp cô. Trong số người hâm mộ còn có cả du khách Hàn Quốc.

Yongzong chia sẻ vui vẻ khi được phục vụ du khách. Cô chỉ xin nghỉ khi thật sự bị ốm hoặc phải về Đức Khâm vì không muốn làm người hâm mộ thất vọng. Khi không biểu diễn, cô thường bị đám đông vây quanh, xin được chụp ảnh.

“Tôi không có đủ can đảm đi đến thành phố khác chỉ để gặp người mình thích. Do đó, tôi thực sự cảm động khi có người làm điều đó vì tôi", Yongzong nói

Cơ quan văn hóa và du lịch địa phương cũng coi cô như đại sứ du lịch.

Màn trình diễn gây sốt của Yongzong.

Nhiều du khách cho biết bị cuốn hút không chỉ bởi vẻ đẹp của Yongzong, mà còn đến từ phong thái tao nhã.

“Vợ chồng tôi đến Shangri-La chỉ để gặp cô ấy,” du khách đến từ tỉnh Sơn Tây, miền trung Trung Quốc, bày tỏ.

Người khác nhận định vẻ đẹp tự nhiên của Yongzong thực sự hiếm có ngày nay.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng chỉ trích Yongzong lợi dụng danh tiếng của Song Hye Kyo, còn cho rằng cô không biết hát.

Trước những bình luận tiêu cực, Yongzong chỉ cười xòa, nói đùa bản thân là “mỹ nhân ngốc nghếch”.

Người yêu mến cũng lên tiếng bênh vực cô: “Tấm lòng cô ấy rộng lớn như thảo nguyên vậy. Cô ấy có vẻ đẹp riêng, không cần phải so sánh với bất kỳ ngôi sao nào".

Tài khoản mạng xã hội của Yongzong hiện có 290.000 người theo dõi. Cô thỉnh thoảng cũng livestream giao lưu với người hâm mộ.