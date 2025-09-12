Từ biểu tượng cờ hải tặc anime đến làn sóng biểu tình bạo loạn tại Nepal

Quân đội đã nắm quyền kiểm soát an ninh tại Nepal (Ảnh: AFP)

Trong các cuộc xuống đường đẫm máu tại Nepal, một biểu tượng bất ngờ xuất hiện và trở thành ngọn cờ dẫn dắt phong trào chính là lá cờ hải tặc trong bộ anime Nhật Bản "One Piece".

Biểu tượng chiếc đầu lâu đội mũ rơm trên nền cờ đen, vốn gắn liền với nhóm nhân vật hư cấu Straw Hat Pirates trong bộ truyện tranh và anime nổi tiếng "One Piece", lần đầu tiên xuất hiện trong các cuộc biểu tình tại Jakarta, Indonesia vào tháng 7/2025. Ban đầu, nó được giới trẻ dùng để phản đối quy định khắt khe về tải trọng xe tải. Nhưng sau cái chết thương tâm của một tài xế xe ôm công nghệ bị xe cảnh sát cán phải ngày 28/8, lá cờ nhanh chóng trở thành biểu tượng của tự do, phản kháng và phẫn nộ trước bạo lực nhà nước.

Chỉ vài tuần sau, hình ảnh này đã vượt biên giới. Tại Nepal, từ ngày 8/9, cờ hải tặc xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống tham nhũng và kiểm duyệt mạng xã hội. Người trẻ tại Kathmandu giương cao lá cờ kèm khẩu hiệu "The Time is Now" hay "#WakeUpNepal", biến nó thành thông điệp tập thể của thế hệ Gen Z tại quốc gia này.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Nepal được châm ngòi khi chính phủ ban hành lệnh cấm mạng xã hội, sau đó sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán người biểu tình. Chỉ trong 3 ngày, 19 người thiệt mạng; đến ngày 11/9, con số tử vong đã lên tới 30, hơn 1.000 người bị thương.

Đa số người xuống đường là giới trẻ - sinh viên, công nhân, những người vừa bước vào độ tuổi trưởng thành. Họ giận dữ vì tình trạng tham nhũng tràn lan, thất nghiệp gia tăng, kiểm duyệt mạng xã hội khắt khe.

"Chúng tôi thấy mình trong các nhân vật của One Piece - dám chiến đấu cho tự do", Rohan Rai, (19 tuổi), một người biểu tình, chia sẻ qua email với báo Straits Times.

Những thanh niên biểu tình tại Nepal giơ lá cờ hải tặc trong bộ anime Nhật Bản "One Piece" (Ảnh: X)

Áp lực từ phong trào biểu tình của giới trẻ đã khiến Thủ tướng Oli phải từ chức. Nhiều tòa nhà chính phủ, từ Tòa án Tối cao đến tư dinh Bộ trưởng, bị phóng hỏa. Các khách sạn lớn, trong đó có Hilton ở Kathmandu và nhiều cơ sở du lịch tại Pokhara, cũng bị đốt cháy trong hỗn loạn.

Các nhà nghiên cứu truyền thông nhận định sự lan tỏa của lá cờ "One Piece" là minh chứng rõ nét cho "sự phối trộn giữa văn hóa đại chúng và văn hóa chính trị".

Tiến sĩ Natalie Pang, Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng: "Nếu trước đây cờ hải tặc gợi lên sự đe dọa, thì trong 'One Piece', nó tượng trưng cho tự do, tình bạn và khát vọng. Khi Gen Z Nepal chọn biểu tượng này, họ đang đơn giản hóa thông điệp phức tạp về dân chủ và công lý thành hình ảnh dễ lan tỏa".

Tại Pháp, trong các cuộc biểu tình chống Tổng thống Emmanuel Macron ngày 10/9, người ta bắt gặp những thanh niên đội mũ rơm và giương cờ hải tặc tự vẽ.

Hiện tại, đường phố Kathmandu đã bớt căng thẳng nhờ sự tham gia của quân đội. Lực lượng vũ trang Nepal tuần tra trên đường phố Kathmandu để áp đặt lệnh giới nghiêm và lập lại trật tự sau vụ bạo lực tồi tệ nhất trong 2 thập kỷ. Nhiều trạm kiểm soát của quân đội được thiết lập dọc theo các tuyến phố.

Để giảm bớt khó khăn cho người dân, các cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ vẫn được mở cửa từ 6h - 9h sáng và từ 17h - 19h cùng ngày, đồng thời khuyến khích người dân mua sắm theo nhóm nhỏ. Các phương tiện và cơ sở dịch vụ thiết yếu sẽ được phép hoạt động.

Sân bay Kathmandu đã hoạt động trở lại vào ngày 10/9. Hàng dài hành khách xếp hàng chờ đợi tại đây để được rời khởi Nepal.

Quân đội Nepal hiện phải thương lượng trực tiếp với đại diện Gen Z để chọn ra một lãnh đạo lâm thời. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất là bà Sushila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao. Bà xác nhận đã nhận lời đề nghị từ phía người biểu tình để giữ vai trò Thủ tướng tạm quyền, với hy vọng lập lại trật tự và chuẩn bị bầu cử mới.

Đây cũng là nỗi mong mỏi của người dân Nepal lúc này. Bà Sanu Bohara - chủ cửa hàng tại Kathmandu - nói: "Tôi cảm thấy cần phải có một cuộc bầu cử sớm nhất có thể và bầu ra những nhà lãnh đạo mới có khả năng làm việc cho đất nước".