Người phụ nữ Hàn Quốc cắn đứt lưỡi kẻ tấn công được tuyên trắng án sau 61 năm

Bà Choi Mal-ja (giữa) ăn mừng cùng những người ủng hộ sau phán quyết trắng án (Ảnh: Yonhap/AFP/Getty)

Choi Mal-ja 19 tuổi vào năm 1964, khi cô bị một người đàn ông 21 tuổi tấn công ở thị trấn Gimhae, miền Nam Hàn Quốc. Theo hồ sơ tòa án, đối tượng đã ghì cô xuống đất và liên tục đưa lưỡi vào miệng cô, có lúc còn bịt mũi cô để cô không thở được. Choi đã cố gắng thoát ra bằng cách cắn đứt lưỡi của đối tượng.

Trong một trong những phán quyết gây tranh cãi nhất của Hàn Quốc về bạo lực tình dục, kẻ tấn công chỉ nhận 6 tháng tù giam, được hoãn thi hành trong 2 năm vì tội xâm phạm và đe dọa - nhưng không bị buộc tội cố ý hiếp dâm.

Bà Choi - hiện 79 tuổi - bị kết tội gây thương tích nghiêm trọng (cắn đứt 1,5 cm lưỡi) và bị tuyên án 10 tháng tù giam, được hoãn thi hành trong 2 năm. Phán quyết đó đã bị tòa án quận Busan bác bỏ vào ngày 10/9 và bà được tuyên trắng án. Theo phán quyết mới, hành động của bà cấu thành "hành vi tự vệ chính đáng" theo luật pháp Hàn Quốc.

(Ảnh: AFP)

Hành động của bà Choi vào thời điểm đó hiện được "coi là một nỗ lực nhằm tránh sự xâm phạm bất công đến thân thể và quyền tự quyết về tình dục của bà" - tòa án cho biết trong một tuyên bố. Phán quyết này đảo ngược bản án vào năm 1965 đối với bà Choi - khi tòa án nhận thấy hành động của bà đã "vượt quá giới hạn hợp lý của hành vi tự vệ hợp pháp".

Bà Choi đã mỉm cười khi những người ủng hộ trao tặng bà những bó hoa sau phán quyết. Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và những người ủng hộ đã ăn mừng, vẫy tấm áp phích có dòng chữ "Choi Mal-ja đã làm được!".

Trong một cuộc họp báo sau phán quyết, bà Choi nói: "61 năm trước, trong một tình huống mà tôi không thể hiểu nổi, nạn nhân đã trở thành thủ phạm và số phận của tôi đã được định đoạt như một tội phạm. Đối với những nạn nhân chung số phận với tôi, tôi muốn trở thành nguồn hy vọng cho họ".

(Ảnh: AFP)

Lời kêu gọi của bà Choi đã nhận được sự ủng hộ sau khi phong trào #MeToo bùng nổ vào năm 2017, truyền cảm hứng cho bà tìm kiếm công lý. Tại Hàn Quốc, các cuộc biểu tình vì quyền phụ nữ đã dẫn đến những thắng lợi trong nhiều vấn đề, từ quyền phá thai đến hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội quay lén.

Bà Choi đã đệ đơn xin tái thẩm vào năm 2020, nhưng ban đầu các tòa án cấp dưới đã bác bỏ đơn của bà. Sau nhiều năm vận động và kháng cáo, cuối cùng Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra lệnh tái thẩm vào năm 2024. Tại phiên tòa đầu tiên, các công tố viên đã xin lỗi bà Choi và yêu cầu tòa án hủy bỏ bản án trước đây của bà.

Các luật sư của bà Choi cho biết họ dự định sẽ yêu cầu chính quyền Hàn Quốc bồi thường cho những thiệt hại mà bà phải gánh chịu từ bản án vào 61 năm trước.