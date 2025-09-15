Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong chính xác thời điểm thế giới sẽ tận thế: Không thể tránh khỏi

Theo các nghiên cứu khoa học gần đây, ngày tàn của Trái Đất đã được siêu máy tính dự đoán với độ chính xác cao. Kết quả cho thấy, hành tinh của chúng ta sẽ không còn duy trì được sự sống trong khoảng 1 tỷ năm nữa do những điều kiện khắc nghiệt ngày càng tăng lên.

Cụ thể, một siêu máy tính được các nhà khoa học NASA và Đại học Toho (Nhật Bản) sử dụng đã chỉ ra rằng Mặt Trời sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến sự diệt vong này, với thời điểm chính xác được xác định là vào khoảng năm 1.000.002.021. Mặt Trời sẽ ngày càng trở nên nóng hơn và bức xạ tăng lên, dần dần đẩy Trái Đất vượt qua ngưỡng nhiệt độ mà sự sống có thể chịu đựng được.

Ảnh minh họa

Thiếu oxy - mối đe dọa không thể tránh khỏi

Bên cạnh mối nguy từ Mặt Trời, một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Nature Geoscience năm 2021 của hai nhà khoa học Kazumi Ozaki và Christopher T. Reinhard cũng chỉ ra một nguyên nhân khác: Trái Đất cuối cùng sẽ không còn đủ oxy trong môi trường để duy trì sự sống.

Hai nhà nghiên cứu này đã sử dụng mô hình kết hợp sinh địa hóa và khí hậu để kiểm tra thời gian tồn tại của bầu khí quyển giàu oxy trên Trái Đất. Họ giải thích rằng mặc dù bầu khí quyển hiện đại của Trái Đất có hàm lượng oxy cao và là một dấu hiệu rõ ràng của sự sống, nhưng trạng thái này không phải là "vĩnh viễn". Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác giống Trái Đất ngoài Hệ Mặt Trời, giúp chúng ta hiểu rằng việc có oxy chỉ là một giai đoạn trong lịch sử của một hành tinh.

Ảnh minh họa

Kết lại, các nghiên cứu đã cho thấy Trái Đất đang đối mặt với một tương lai không thể tránh khỏi khi sự sống sẽ chấm dứt, dù là do Mặt Trời ngày càng nóng lên hay do lượng oxy trong khí quyển suy giảm. Những dự đoán này không chỉ là lời cảnh báo cho Trái Đất mà còn là cơ sở quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác trong vũ trụ.

Nguồn: Yahoo