Yêu đương rồi chia tay, 30 năm sau người đàn ông khốn khổ khi bạn gái cũ xuất hiện, liên tục quấy rối

Mới đây, cuộc sống của một người đàn ông ở Malaysia đã bất ngờ bị đảo lộn sau sự xuất hiện của người yêu cũ đã quen từ 30 năm trước. Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc đã xảy ra từ nhiều tháng nay nhưng mới đây, sau khi làm đủ cách để giải quyết mà không thành công thì người đàn ông mới quyết định công bố.

Hình ảnh người phụ nữ ném sơn và chất thải lên cửa nhà bố mẹ người đàn ông.

Theo đó, trong một loạt bài báo được World Of Buzz dẫn lại từ tờ China Press, người đàn ông 48 tuổi đã chia sẻ về việc bạn gái cũ 46 tuổi bất ngờ xuất hiện tại nhà bố mẹ anh vào tháng 3 năm nay, yêu cầu anh trả lại 1.500 Ringgit (tương đương khoảng hơn 9 triệu VNĐ) mà cô ta nói rằng anh đã vay để xin giấy phép lái xe máy.

Những vết sơn lem luốc do người phụ nữ gây ra.

Tuy nhiên, người đàn ông này khẳng định mình chưa bao giờ vay tiền bạn gái cũ và anh đã có bằng lái xe máy trước khi gặp cô này. Không dừng lại ở đó, kể từ khi xuất hiện trở lại, người phụ nữ đã đăng ảnh của anh và cả gia đình anh lên mạng, đồng thời sử dụng những từ ngữ ác ý như "kẻ lừa đảo".

Hơn nữa, cô ta thậm chí còn xuất hiện ở nhà bố mẹ anh với những hành vi quấy rối khó chấp nhận như ném sơn và chất thải lên cửa nhà.

Cuộc sống của gia đình người đàn ông đã gặp nhiều phiền phức bởi sự quấy rối này.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, lần đầu tiên thực hiện hành vi này, người phụ nữ đã mặc rất kín đáo để che đậy danh tính. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó, khi ném sơn và chất thải vào nhà và xe của cha mẹ người đàn ông, đối tượng đã mặc áo ba lỗ và quần đùi, dường như không bận tâm đến việc giấu danh tính nữa.

Nạn nhân cho biết kể từ đó anh đã nộp 14 đơn trình báo cảnh sát về hành vi quấy rối của bạn gái cũ nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết gọn ghẽ. Mặc dù cảnh sát đã làm trung gian hòa giải giữa người đàn ông và bạn gái cũ, nhưng người phụ nữ dường như không chịu dừng lại.

Người đàn ông thậm chí đã cố gắng trả tiền cho bạn gái cũ, nhưng cũng chưa thành công. "Cảnh sát vẫn chưa bắt giữ cô ta và thậm chí còn yêu cầu chúng tôi giải quyết vấn đề này một cách riêng tư, bằng tiền. Tôi rất không hài lòng với điều này", người đàn ông tâm sự. Kể từ đó, bạn gái cũ đã tăng số tiền mà cô ta cho là người đàn ông đã nợ cô ta, ban đầu là 1.500 Ringgit và hiện đã tăng lên 4.000 Ringgit (tương đương khoảng 25 triệu VNĐ).