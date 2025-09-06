Bất ngờ qua đời, chàng trai được ngưỡng mộ khi để lại toàn bộ tài sản cho bạn gái cũ

Mới đây, câu chuyện về mối tình giữa cô gái 22 tuổi Hu Xin Yao từ Trùng Khánh (Trung Quốc) và người bạn trai cũ đã khuất, anh Xiao, đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Bị chẩn đoán mắc bệnh IgA vasculitis từ năm 14 tuổi, Hu Xin Yao đã phải đối mặt với hàng chục lần nguy hiểm đến tính mạng và hiện đang ở giai đoạn cuối của suy thận và suy tim.

Mặc dù đã phải chia tay nhau sau hai lần anh Xiao cầu hôn không thành, tình yêu của anh dành cho cô vẫn không thay đổi. Đến nỗi, sau khi qua đời vì bệnh tình bất ngờ, anh Xiao đã để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình - 50.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng) - cùng với một bức thư di chúc cho Hu Xin Yao. Anh mong muốn số tiền này sẽ giúp cô xây dựng "Ngôi nhà nhỏ cho bệnh nhân" - một giấc mơ mà cô đã ấp ủ từ lâu.

Hình ảnh cặp đôi khi vẫn ở bên nhau

Trong bức thư cuối cùng, Xiao đã viết: "Anh biết, xây dựng một 'Ngôi nhà nhỏ cho bệnh nhân' là giấc mơ mà em luôn mang trong tim. Anh muốn gửi toàn bộ số tiền này để hỗ trợ em... Hãy hứa với anh rằng dù sau này có khó khăn đến mấy, em cũng sẽ thay anh mà nhìn ngắm thế giới này."

Cuộc sống của Hu Xin Yao đã gặp nhiều khó khăn từ khi cô phải vật lộn với căn bệnh quái ác. Sớm phải lao động để kiếm tiền chi trả viện phí, cô cũng đã chia sẻ câu chuyện của mình trên các nền tảng xã hội. Và giờ đây, khi mọi thứ dường như đã ổn định, việc anh Xiao qua đời và để lại di sản cho cô đã khiến cô không khỏi rung động: "Khi tôi nhận được tin nhắn, cả người tôi run rẩy. Trước đó hai ngày tôi vẫn chưa thể hồi phục. Tôi từng là người không bao giờ tin vào tình yêu, nhưng bây giờ tôi đã sẵn lòng tin tưởng."

Câu chuyện của họ không chỉ là minh chứng cho tình yêu, mà còn cho thấy sự kiên định trong việc theo đuổi ước mơ. "Ngôi nhà của những người bạn mắc bệnh" - dự án mà Hu Xin Yao dự định thành lập, giờ đã tìm được địa điểm và có kế hoạch khai trương vào cuối tháng 10 năm nay. Đến nay, đã có hơn 40 bệnh nhân đăng ký tham gia. Tại đây, họ sẽ được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, từ các buổi giảng về sức khỏe đến tư vấn tâm lý miễn phí, cùng khu vực giải trí để họ có thể giao lưu và chia sẻ với nhau.

Mối tình giữa Hu Xin Yao và anh Xiao đã kết thúc trong nước mắt, nhưng những giấc mơ và hy vọng của họ vẫn sống mãi qua "Ngôi nhà của những người bạn mắc bệnh". Cô gái trẻ đã từng "kết hôn với chính mình" trong một sự kiện do một blogger tổ chức vào tháng 8, nhưng giờ đây, cô đã nhận được sự ủng hộ vô giá từ người bạn trai đã khuất để tiếp tục con đường của mình.

Cô gái trẻ từng tổ chức đám cưới với chính mình

Nguồn: ETtoday