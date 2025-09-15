CEO Trung Quốc chi 2 triệu USD tặng iPhone 17 Pro Max cho toàn nhân viên, chịu luôn cả thuế phí

Tim Pan, CEO của công ty truyền thông Trung Quốc Mediastorm, mới đây đã khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố sẽ tặng toàn bộ nhân viên, kể cả thực tập sinh và những người mới gia nhập, chiếc iPhone 17 Pro Max vừa được Apple ra mắt.

Thông báo được ông đưa ra ngay sau sự kiện công nghệ tại California và lan truyền trong nhóm chat nội bộ công ty, kèm theo lời nhắn rằng mọi nhân viên đều có thể chọn màu máy theo sở thích. Điều đặc biệt là Mediastorm sẽ chịu luôn phần thuế phát sinh từ món quà, thay vì để nhân viên tự đóng như thông lệ.

“iPhone 17 đã ra mắt. Như thường lệ, tất cả mọi người sẽ được tặng iPhone 17 Pro Max (có thể chọn màu tùy thích), bất kể là thực tập sinh hay mới gia nhập công ty. Chỉ cần đang làm việc ở Mediastorm vào lúc này, bạn sẽ nhận được máy”, ông Tim Pan nói. ﻿

Nếu tính toán sơ bộ, chi phí mà Mediastorm phải bỏ ra cho đợt tặng iPhone 17 Pro Max lần này không hề nhỏ. Giá bán lẻ iPhone 17 Pro Max tại Trung Quốc khi vừa ra mắt dao động quanh mức 10.000–12.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.400–1.650 USD tuỳ cấu hình bộ nhớ). Mediastorm hiện có khoảng 100–120 nhân viên theo số liệu công khai từ các bài báo quốc tế về quy mô công ty truyền thông này. Như vậy, chỉ riêng chi phí mua máy đã rơi vào khoảng 1,4–2 triệu USD.﻿

Ngoài ra, theo quy định thuế tại Trung Quốc, quà tặng công ty trao cho nhân viên thường được coi là thu nhập chịu thuế cá nhân. Nhưng trong trường hợp này, Tim Pan khẳng định Mediastorm sẽ chịu luôn khoản thuế phát sinh, điều đó có thể cộng thêm khoảng 30–40% giá trị mỗi máy. Nếu tính trung bình 1.500 USD/chiếc, cộng với thuế và phụ phí, tổng chi phí gói quà lần này có thể vượt 2 triệu USD.﻿

Đây không phải lần đầu tiên vị CEO này gây bất ngờ với sự hào phóng của mình. Năm ngoái, toàn bộ nhân viên Mediastorm từng nhận iPhone 16 Pro và đồng hồ Apple Watch Series 10, một động thái đã giúp công ty gây tiếng vang trong giới truyền thông Trung Quốc. Năm nay, khi Apple vừa công bố thế hệ iPhone mới, Tim Pan tiếp tục duy trì “truyền thống” bằng việc trang bị cho nhân viên mẫu iPhone cao cấp nhất, vốn có giá bán lẻ không hề nhỏ tại thị trường châu Á.

Đối với nhiều người lao động, việc nhận món quà giá trị ngay sau ngày sản phẩm ra mắt không chỉ là niềm vui vật chất, mà còn là lời khẳng định rằng họ được ban lãnh đạo trân trọng. Một nhân viên chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu rằng anh vừa ngạc nhiên vừa hào hứng khi được thông báo, cảm giác như “công ty muốn mình cùng bước vào kỷ nguyên công nghệ mới ngay lập tức”. Những chi tiết nhỏ như việc cho phép chọn màu sắc hay công ty đứng ra lo phần thuế càng khiến nhân viên cảm nhận rõ sự quan tâm.

Tuy vậy, hành động hào phóng này cũng gợi ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia nhân sự cho rằng những món quà đắt đỏ như vậy dễ đặt ra kỳ vọng cao trong tương lai, thậm chí tạo áp lực cho chính công ty nếu không thể lặp lại.

Về phía Mediastorm, đây rõ ràng là một khoản chi không nhỏ, nhưng cũng là một khoản đầu tư cho hình ảnh thương hiệu. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt của ngành truyền thông và sáng tạo số tại Trung Quốc, việc CEO trực tiếp tặng quà xa xỉ cho nhân viên được xem là cách vừa nâng cao tinh thần nội bộ, vừa xây dựng hình ảnh “ông chủ trong mơ” đối với công chúng.

Theo: Asia One