Từ bác sĩ sản khoa đến Bộ trưởng Y tế Nga: Chân dung vị bác sĩ đặc biệt cứu sống hành khách ngay giữa chuyến bay tới Hà Nội

Sự việc Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko trực tiếp cấp cứu một hành khách tăng huyết áp cấp trên chuyến bay Moscow - Hà Nội vừa qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hình ảnh vị quan chức cấp cao ra tay kịp thời, trấn an và ổn định tình trạng bệnh nhân trong vòng một giờ không chỉ cho thấy chuyên môn y khoa vững vàng mà còn gợi nhắc đến hành trình sự nghiệp gắn bó sâu sắc của ông với ngành y.

Con đường học thuật và nghiên cứu

Bộ trưởng Mikhail Murashko sinh ngày 9/1/1967 tại Sverdlovsk (nay là Yekaterinburg). Ngay từ nhỏ, ông đã thể hiện nhiều năng khiếu. Ông theo học một trường phổ thông chuyên về toán - lý và đồng thời theo học âm nhạc, chơi đàn bayan. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông trúng tuyển vào Đại học Y Sverdlovsk (nay là Đại học Y khoa Quốc gia Ural).

Trong thời gian là sinh viên, ông tiếp tục hoạt động nghệ thuật trong ban nhạc của trường. Tuy nhiên, sau năm thứ hai, ông đã nhập ngũ và gia nhập Lực lượng vũ trang Bộ Nội vụ Liên Xô. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông quay lại học tập và lựa chọn chuyên ngành sản - phụ khoa.

Ảnh: IZVESTIA/Eduard Kornienko



Năm 1999, ông Murashko bảo vệ luận án tiến sĩ. Ông đồng thời nghiên cứu mô hình chăm sóc chu sinh (quá trình chăm sóc y tế dành cho người mẹ và thai nhi/trẻ sơ sinh trong giai đoạn quanh thời kỳ sinh nở) tại các vùng thưa dân cư và đến năm 2005 được công nhận học vị Tiến sĩ Khoa học Y khoa.

Sau này, ông trở thành giáo sư tại Đại học Y Sechenov (Moscow) và Trưởng bộ môn Nghiên cứu - Thử nghiệm - Vận hành thiết bị y tế tại Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman. Ngoài lĩnh vực y tế, ông từng tham gia báo chí chuyên ngành, sáng lập tạp chí Human Health in the North và giữ vai trò Tổng biên tập tạp chí National Healthcare.

Sự nghiệp quản lý y tế

Ông Murashko bắt đầu công tác tại Bệnh viện Cộng hòa Komi với vai trò bác sĩ sản phụ khoa. Chỉ sau vài năm, ông lần lượt được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách chẩn đoán và đến Giám đốc Trung tâm Chu sinh Cộng hòa Komi. Năm 2006, ông trở thành Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Komi, nơi ông khởi xướng nhiều dự án hạ tầng y tế lớn, trong đó có Trung tâm Ung bướu Cộng hòa.

Tiếp đó, ông chuyển sang cấp liên bang, giữ chức Phó Cục trưởng Cơ quan Giám sát Liên bang về chăm sóc sức khỏe (Roszdravnadzor) năm 2012.

Từ 2013, ông là quyền Cục trưởng và giai đoạn 2015 - 2020 chính thức đứng đầu cơ quan này. Dưới sự chỉ đạo của ông, Roszdravnadzor đã tăng cường chống thuốc giả, tiến hành nhiều đợt thanh, kiểm tra hệ thống y tế và thắt chặt yêu cầu đối với dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, nhằm nâng cao an toàn bệnh nhân.

Tháng 21/1/2020, Tổng thống Vladimir Putin ký quyết định bổ nhiệm Murashko làm Bộ trưởng Y tế Nga. Ông tái đắc cử vị trí này vào tháng 5/2024 trong chính phủ mới của Liên bang Nga.

Ảnh: Sputnik



Ngay những tháng đầu nhiệm kỳ, ông phải đối mặt với thách thức lớn: đại dịch COVID-19. Dưới sự điều hành của Bộ Y tế, Nga đã triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính cho đội ngũ tuyến đầu, phát triển vaccine, đồng thời cải tiến hệ thống thanh toán bảo hiểm y tế.

Trong giai đoạn tiếp theo, ông đặt ra mục tiêu mở rộng tầm phủ khám sức khỏe định kỳ, thúc đẩy sản xuất thuốc và thiết bị y tế trong nước, cũng như nâng tuổi thọ trung bình của người dân Nga lên 78 tuổi trong khuôn khổ dự án quốc gia “Cuộc sống dài lâu và năng động” (2025 – 2030).

Với nhiều năm cống hiến, ông được trao tặng Huân chương Công trạng vì Tổ quốc hạng Nhì, Huy chương “Vì sức khỏe quốc gia” và danh hiệu Xuất sắc trong ngành y.

Bộ trưởng Y tế đầu tiên của Liên bang Nga thăm chính thức Bộ Y tế Việt Nam

Bộ trưởng Mikhail Murashko là Bộ trưởng Y tế đầu tiên của Liên bang Nga thăm chính thức Bộ Y tế Việt Nam. Chuyến thăm từ 12-14/9 vừa qua với lịch trình làm việc dày kín, điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ của Bộ trưởng đối với việc thúc đẩy hợp tác y tế giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Người đứng đầu ngành y tế Việt Nam cũng đặc biệt chúc mừng Bộ Y tế và các nhà khoa học Liên bang Nga đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực y khoa, trong đó có thành tựu mang tính bước ngoặt về nghiên cứu và phát triển vắc xin mới chống ung thư - công trình vừa được công bố vào đầu tháng 9/2025.

Ảnh: Báo Sức khoẻ và đời sống

Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả về y tế với Liên bang Nga trong nhiều năm qua, trên nhiều lĩnh vực, có thể kể đến như: Lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học; Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; Dược phẩm và trang thiết bị; Y tế dự phòng; Cung cấp vắc xin dự phòng, chống dịch; Chuyển giao công nghệ; Y tế số; An toàn thực phẩm; Y học cổ truyền; và nhiều lĩnh vực khác mà 2 bên có thế mạnh.

Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, 2 Bộ Y tế đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Y sinh học, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Nguồn: Izvestia