Sự thật phía sau video cắt điện cả làng vì giận bạn gái

Video chàng trai cắt điện cả ngôi làng vì tình yêu lan truyền mạng xã hội

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ những ngày qua đã khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười, khi cho rằng một chàng trai tức giận vì điện thoại của bạn gái luôn bận nên đã trèo lên cột điện và cắt điện cả làng.

Trong đoạn video, chàng trai tay cầm chiếc kìm lớn, đứng trên đỉnh cột điện cao giữa mạng lưới dây điện chằng chịt. Người quay video còn zoom cận cảnh cho thấy chàng trai đang cắt dây dây cáp điện.

Những dòng chú thích kèm theo video càng làm cộng đồng mạng cười ngất, khi cho rằng chỉ vì một cô gái mà cả ngôi làng bị mất điện.

Ngay lập tức, hàng loạt meme và bình luận hài hước đã xuất hiện, khiến câu chuyện trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội. "Tình yêu đã đi quá xa?", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Sự thật chàng trai là thợ điện sửa dây, không phải kẻ cắt điện vì tình.

Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác xa. Báo cáo chỉ ra đoạn video thực chất xuất phát từ kênh YouTube Technical Work, vốn thường đăng các clip sửa chữa điện.

Người đàn ông trong video được xác định là Anwar, một thợ điện tại làng Nikashi, bang Assam (Ấn Độ). Anh chỉ đang thực hiện công việc bảo trì định kỳ, thay dây điện cũ từ hồi tháng 6.

Bạn của Anwar, người điều hành kênh, đã lên tiếng đính chính: "Video này nói về việc thay dây điện chứ không hề liên quan đến chuyện tình cảm nào. Thật không may khi câu chuyện bịa đặt lan truyền khiến mọi người hiểu lầm".

Sự việc này là minh chứng cho sức mạnh của mạng xã hội trong việc lan truyền thông tin sai lệch, đồng thời là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc kiểm tra sự thật trước khi tin vào những câu chuyện giật gân.