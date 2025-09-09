Ngôi sao mạng Hàn Quốc tử vong vì rơi từ núi lửa khi đang quay phim

Một influencer du lịch người Hàn Quốc với 90.000 người theo dõi gần đây đã đến thăm một điểm tham quan núi lửa nổi tiếng ở Mông Cổ. Trong khi quay phim trên đỉnh núi lửa, cô đã bị gió mạnh thổi bay và rơi xuống một thung lũng, tử vong tại chỗ. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã xác nhận tin buồn này vào ngày 7/9.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/8 khi vlogger ở độ tuổi 20, đang quay phim trên đỉnh núi lửa Uran Togoo ở tỉnh Bulgan, miền bắc Mông Cổ.

Ảnh minh họa núi lửa Ulan Togu

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ rằng người phụ nữ đang quay phim chụp ảnh thì một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến, khiến cô mất thăng bằng và ngã. Hàn Quốc hiện đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mông Cổ để điều tra toàn diện vụ việc.

Núi lửa Ulan Togu, nơi xảy ra sự cố, cao khoảng 1.680 mét so với mực nước biển, có miệng núi lửa đường kính từ 500 đến 600 mét và sâu từ 50 đến 60 mét. Ngọn núi lửa đang ngủ yên này sở hữu hệ sinh thái độc đáo, với đồng cỏ tự nhiên và các hồ nước nhỏ, khiến nó trở thành điểm tham quan tiêu biểu của Mông Cổ nhờ cảnh quan địa chất hiếm có.

Nguồn: Chosun Ilbo