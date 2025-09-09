Dừng xe bên đường để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, nữ y tá vừa nhìn thấy người này thì khóc nức nở

Mới đây, một vụ việc hi hữu đã xảy ra tại Thái Lan khiến những người ở hiện trường không khỏi kinh ngạc. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 1 giờ sáng ngày thứ Bảy, 6/9 vừa qua tại tỉnh Ayutthaya của Thái Lan.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô bị hư hỏng gần như hoàn toàn.

Các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Ayutthaya Ruam Jai và Bệnh viện Phra Nakhon Si Ayutthaya đã được báo cáo về vụ tai nạn tại Ngã tư Tung Makham Yong trên Đường 347 thuộc tiểu khu Wat Toom.

Theo báo cáo trên ThaiRath, một chiếc SUV Mitsubishi Pajero màu trắng đã đâm vào một cột điện, khiến phần đầu xe bị hư hỏng hoàn toàn. Tài xế bị mắc kẹt bên trong, buộc lực lượng cứu hộ phải sử dụng thiết bị cắt để đưa anh ta ra ngoài.

Nữ y tá đau đớn phát hiện nạn nhân tai nạn giao thông là bạn trai mình.

Trong lúc đội cứu hộ đang làm việc, một nữ y tá đã dừng xe để hỗ trợ. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng nhận ra nạn nhân chính là bạn trai mình và bật khóc. Y tá này giải thích rằng cô vừa kết thúc ca trực tại bệnh viện. Bạn trai cô đã đến bệnh viện để họ có thể cùng nhau về nhà, nhưng vì họ đi trên hai xe khác nhau nên anh ấy đã rời đi trước cô khoảng năm phút.

Nạn nhân không may đã tử vong ngay tại hiện trường.

Cô cho biết thêm rằng cô không nhận ra chiếc xe bị hư hỏng là của bạn trai mình và chỉ dừng lại vì nhiệm vụ chuyên môn. Theo ThaiRath, người đàn ông được tuyên bố đã tử vong tại hiện trường.

Nữ y tá đã đi cùng nạn nhân trên xe cứu hộ, thực hiện hô hấp nhân tạo trong suốt hành trình để cố gắng hồi sức cho bạn trai nhưng đã quá muộn, họ không thể làm gì để cứu sống nạn nhân. Chứng kiến cảnh tượng nữ y tá ôm lấy thi thể bạn trai gào khóc khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Các tài xế địa phương nói với các phóng viên rằng nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trước đó tại cùng một địa điểm, và mô tả đây là một địa điểm nguy hiểm do giao lộ và đường vòng. Mưa lớn vào đêm xảy ra tai nạn cũng có thể là một yếu tố dẫn đến sự việc thương tâm. Thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Viện Khoa học Pháp y Trung ương ở tỉnh Pathum Thani để thực hiện khám nghiệm tử thi.