Đang đi song song với xe buýt, tài xế mô tô không ngờ đây là khoảnh khắc cuối cùng của đời mình

Khi có va chạm xảy ra giữa ô tô và xe máy thì đa số bên gặp thiệt thòi sẽ là những người đi trên các phương tiện yếu thế hơn. Chính vì thế, các tài xế xe máy nên tránh hết sức việc đi song song hoặc đi quá gần các phương tiện lớn hơn mình để tránh xảy ra điều đáng tiếc như trong vụ tai nạn tại Thái Lan dưới đây.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Hai, 8/9 vừa qua tại trên đường Asok Montri (Sukhumvit 21), ngay bên ngoài một tòa nhà văn phòng gần ngã tư Asok sầm uất của thủ đô Bangkok.

Vụ việc đã khiến giao thông tại một trong những khu thương mại sầm uất nhất thủ đô bị ùn tắc, gây ùn tắc kéo dài đến tận ngã tư Rama 9.

Tài xế xe mô tô đi song song với chiếc xe buýt mà không ngờ đến diễn biến sau đó.

Theo kênh tin tức giao thông JS100, vụ va chạm xảy ra khi một chiếc xe buýt cố gắng chuyển từ làn đường bên trái sang làn đường bên phải. Thật không may là khi đó, một chiếc xe máy đang lưu thông song song với nó. Cú chuyển hướng đột ngột đã khiến tài xế mô tô không kịp xử lý, khiến 2 xe va chạm. Nạn nhân ngã xuống, bị bánh xe cán qua và tử vong tại hiện trường.

Tài xế mô tô ngã xuống đường và bị bánh xe buýt cán qua, tử vong tại chỗ.

Cảnh sát xác nhận người đàn ông lái xe mô tô đã tử vong tại hiện trường nhưng chưa xác định được danh tính. Theo lời kể của nhân chứng, chiếc xe buýt đang đi đã đột ngột rẽ sang làn đường khác, dẫn đến vụ tai nạn chết người.

Lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua các làn đường còn trống và dọn dẹp đống đổ nát. Bất chấp những nỗ lực của họ, tình trạng tắc nghẽn vẫn tiếp diễn trong suốt giờ cao điểm buổi sáng, làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc vốn đã nghiêm trọng của thành phố.

Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Thong Lor hiện đang chỉ đạo cuộc điều tra. Thi thể nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết. Cảnh sát cho biết tài xế xe buýt sẽ được thẩm vấn cùng với nhiều nhân chứng để xác định xem liệu có phải sự bất cẩn hay liều lĩnh đã dẫn đến vụ tai nạn hay không, theo Bangkok Post đưa tin.

Đường Asok Montri là tuyến đường huyết mạch nổi tiếng đông đúc, nối đường Sukhumvit với các khu thương mại trọng điểm và đường cao tốc. Các vụ tai nạn ở khu vực này thường có tác động dây chuyền lớn đến hệ thống giao thông vốn đã quá tải của Bangkok.Cảnh sát khuyến cáo các tài xế hết sức thận trọng, đặc biệt là trong giờ cao điểm khi tình trạng đường xá trở nên nguy hiểm hơn do ùn tắc và việc chuyển làn thường xuyên.