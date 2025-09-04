Bồ Đào Nha: Rơi toa xe điện khiến 33 người thương vong, xác định có người nước ngoài chưa rõ quốc tịch

Người phát ngôn của dịch vụ y tế khẩn cấp Bồ Đào Nha cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một toa tàu trên tuyến đường sắt leo núi Gloria ở Lisbon bị trật bánh và rơi xuống vào hôm qua (3/9).

Giới chức Bồ Đào Nha chưa công bố danh tính nạn nhân hay quốc tịch của họ, nhưng cho biết một số người nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng. Người phát ngôn cho biết thêm rằng 5 người bị thương nặng.

Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường sau khi tuyến cáp treo Gloria bị trật bánh ở Lisbon, Bồ Đào Nha - Ảnh Getty Images

Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố ngày quốc tang vào thứ Năm. "Đây là một ngày bi thảm đối với thành phố của chúng tôi... Lisbon đang để tang, đây là một sự cố bi thảm", Thị trưởng Lisbon Carlos Moedas phát biểu với các phóng viên.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy toa xe điện màu vàng cũ kỹ bị phá hủy, chở người lên xuống một sườn đồi dốc ở thủ đô Bồ Đào Nha. Các nhân viên cứu hộ đang đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã bày tỏ sự tiếc thương về vụ tai nạn thương tâm này trong một tuyên bố, yêu cầu chính quyền sớm xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 15 người chết, 18 người bị thương

Tuyến đường sắt cổ kính này được khai trương vào năm 1885, nối khu trung tâm thành phố Lisbon gần Quảng trường Restauradores với Bairro Alto, nổi tiếng với cuộc sống về đêm sôi động.

Đây là một trong ba tuyến đường sắt cáp treo do Công ty vận tải công cộng thành phố Carris vận hành và được cả khách du lịch và người dân địa phương sử dụng. Theo tòa thị chính, tuyến Gloria vận chuyển khoảng 3 triệu người mỗi năm.

Hai toa xe, mỗi toa có khả năng chở khoảng 40 người, được gắn vào hai đầu đối diện của một dây cáp có lực kéo do động cơ điện trên hai toa xe tạo ra.

Hình ảnh thường ngày của tuyến tàu điện cáp treo Ascensor da Glória derailment

Toa xe ở cuối tuyến cáp dường như không bị hư hại, nhưng đoạn video do một nhân chứng quay lại cho thấy chiếc xe này rung lắc dữ dội khi chiếc xe kia trật bánh và một số hành khách nhảy ra khỏi cửa sổ và mọi người la hét.

Bồ Đào Nha, và đặc biệt là Lisbon, đã trải qua sự quá tải du lịch trong thập kỷ qua, với lượng du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố nổi tiếng vào những tháng mùa hè.

Theo Reuters