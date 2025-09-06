Nghe tiếng kêu của cháu, ông bà chạy vào thì thấy cảnh đau lòng

Vụ việc đau lòng này xảy ra ở Trung Quốc. Hai đứa trẻ bị ong đốt là Runrun và Yaya đã không qua khỏi khiến người thân vô cùng thương tiếc.

Theo lời kể của gia đình, ông bà nội đưa hai cháu ra đồng ngô cách nhà khoảng 2 km. Do mải làm việc nên người lớn không để ý đến bọn trẻ nên hai anh em lang thang vào khu rừng thông, vô tình chạm phải tổ ong bắp cày do một người cùng làng nuôi. Đàn ong lập tức lao tới tấn công dữ dội. Nghe tiếng khóc thất thanh, dân làng chạy đến cứu nhưng cũng bị đốt.

Thấy cháu bị đốt nhiều, bà nội liều mình đưa Runrun ra khỏi khu vực nguy hiểm, rồi quay lại cứu Yaya.

Đi hái ngô cùng bà, hai cháu bé bị ong đốt tử vong.

Do bị ong đốt quá nhiều nên Yaya đã tử vong còn Runrun được chuyển qua nhiều tuyến bệnh viện, từ huyện đến tỉnh, nhưng cũng trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng hôm sau. Điều đáng nói, kết quả giám định pháp y khiến nhiều người rùng mình: trên cơ thể Runrun có hơn 300 vết ong đốt, còn Yaya bị tới hơn 700 vết thương.

Nhận được tin dữ từ quê nhà, bố mẹ hai đứa trẻ về trong đêm nhưng không kịp nhìn con lần cuối.

Sau khi cảnh sát địa phương vào cuộc điều tra, được biết chủ nhân đàn ong nói trên là của anh Li, 38 tuổi, sống cùng làng. Theo điều tra, từ năm ngoái, Li đã bỏ hàng chục nghìn nhân dân tệ để nuôi 40–50 tổ ong bắp cày ngực đen, đặt một phần trong rừng thông. Anh ta thu lợi từ việc bán nhộng ong, được coi là đặc sản địa phương.

Sau vụ việc, Li bị bắt giữ vì tội ngộ sát, sau đó được tại ngoại. Anh ta bồi thường cho gia đình nạn nhân 40.000 Nhân Dân Tệ (gần 150 triệu đồng), nhưng cho rằng bản thân không còn khả năng chi trả thêm. Tất cả tổ ong của Li đã bị tiêu hủy.

Sự việc khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở cái chết thương tâm của hai em nhỏ, mà còn ở sự nhập nhằng trong quản lý. Gia đình nạn nhân đặt câu hỏi: việc nuôi ong bắp cày có hợp pháp hay không, và ai phải chịu trách nhiệm giám sát?