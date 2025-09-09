2 "phép lạ" của thần đồng máy tính 15 tuổi vừa được phong thánh, thi thể vẫn còn như nguyên vẹn sau 19 năm

Carlo Acutis, chàng trai người Ý sinh ra tại London (Anh), đã qua đời năm 2006 ở tuổi 15 vì bệnh bạch cầu, vừa được Giáo hoàng Leo XIV phong thánh. Anh được mệnh danh là "người ảnh hưởng của Chúa" nhờ việc xây dựng các trang web truyền bá giáo lý Công giáo và được cho là đã tạo ra hai phép lạ.

Giáo hoàng Leo XIV đã tuyên bố Carlo Acutis (người Ý sinh ra tại London) là vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên của Giáo hội Công giáo trong một buổi lễ ngoài trời tại Quảng trường Thánh Peter đông đúc.

Carlo, qua đời năm 2006 ở tuổi 15 vì bệnh bạch cầu, đã xây dựng các trang web để truyền bá giáo lý Công giáo, điều này mang lại cho anh biệt danh "người ảnh hưởng của Chúa". Anh được phong thánh cùng với Pier Giorgio Frassati, một nhà hoạt động Công giáo trẻ khác, người đã qua đời một thế kỷ trước. Giáo hoàng Leo nói rằng cả hai người đàn ông đã tạo ra những "kiệt tác" từ cuộc đời của họ bằng cách cống hiến chúng cho Chúa.

Carlo Acutis ngày 7/9 đã trở thành vị thánh mới của Giáo hội Công giáo

Một giờ trước Thánh lễ, Quảng trường Thánh Peter đã chật kín những người hành hương, nhiều người trong số họ là những người Ý thuộc thế hệ thiên niên kỷ. Trong bài giảng của mình, Giáo hoàng Leo nói: "Rủi ro lớn nhất trong cuộc sống là lãng phí nó bên ngoài kế hoạch của Chúa". Ngài nói thêm rằng các vị thánh mới "là lời mời gọi tất cả chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đừng lãng phí cuộc sống của mình, mà hãy hướng chúng lên cao và biến chúng thành những kiệt tác".

Vatican cho biết 36 hồng y, 270 giám mục và hàng trăm linh mục đã đăng ký cử hành Thánh lễ cùng với Giáo hoàng Leo, một dấu hiệu cho thấy sức hấp dẫn to lớn của các vị thánh đối với cả hệ thống cấp bậc và các tín đồ. Cả hai buổi lễ đã được lên kế hoạch tổ chức vào đầu năm nay, nhưng đã bị hoãn lại sau sự ra đi của Giáo hoàng Francis vào tháng 4. Giáo hoàng Francis đã nhiệt thành thúc đẩy quá trình phong thánh cho Acutis, tin rằng nhà thờ cần một người như anh để thu hút những người Công giáo trẻ đến với đức tin đồng thời giải quyết những hứa hẹn và nguy hiểm của thời đại kỹ thuật số.

Trong năm qua, hơn 1 triệu người đã đổ xô đến thị trấn Assisi ở miền trung nước Ý, nơi thi thể của Acutis – được phủ một lớp sáp giống như anh và mặc áo khoác thể thao màu xanh lam, quần jean và giày thể thao – được trưng bày phía sau một tủ kính tại nhà thờ Santa Maria Maggiore.

Trái tim của anh được đặt trong một chiếc hộp vàng ở nhà thờ San Rufino của thị trấn, trong khi các mảnh mô từ màng ngoài tim của anh – màng bao quanh tim – đã được đưa đi khắp thế giới trong thời gian chuẩn bị cho lễ phong thánh của anh. Mẹ của anh, bà Antonia Salzano, cũng đã đi khắp thế giới, thuyết trình trước các cộng đồng Công giáo về cuộc đời của con trai mình, mang theo những sợi tóc của con trai làm quà tặng.

Thi thể của thần đồng máy tính vẫn còn như nguyên vẹn

Carlo Acutis lúc sinh thời

Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London trong một gia đình Công giáo giàu có nhưng không sùng đạo. Họ chuyển về Milan ngay sau khi anh chào đời và anh đã có một tuổi thơ điển hình, hạnh phúc, mặc dù được đánh dấu bằng sự sùng đạo ngày càng mãnh liệt.

Acutis đặc biệt quan tâm đến khoa học máy tính và nghiền ngẫm những cuốn sách cấp đại học về lập trình ngay từ khi còn nhỏ. Là một lập trình viên tài giỏi, danh tiếng thần đồng của anh bắt đầu nổi lên khi anh tạo ra các trang web cho các tổ chức Công giáo, bao gồm một trang web liệt kê các phép lạ. Anh cũng thích chơi PlayStation, mặc dù giới hạn việc sử dụng nó trong một giờ mỗi tuần – một kỷ luật đã chứng tỏ sự hấp dẫn đối với hệ thống cấp bậc Công giáo, vốn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một xã hội bị chi phối bởi công nghệ.

Vào tháng 10 năm 2006, ở tuổi 15, anh bị ốm và nhanh chóng được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Chỉ trong vài ngày, anh đã qua đời. Anh được chôn cất tại Assisi, nơi được biết đến với mối liên hệ với một vị thánh nổi tiếng khác, Thánh Phanxicô. Bà Salzano nói với tờ Guardian rằng gia đình bà không theo đạo, nhưng con trai bà đã thể hiện sự sùng đạo sâu sắc đối với đức tin Công giáo ngay từ khi còn nhỏ. Bà nói: "Con thường xuyên đi lễ và lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày", đồng thời cho biết thêm rằng anh là một đứa trẻ "không thể thờ ơ với nỗi buồn". Bà chia sẻ: "Chúng tôi sống ở trung tâm Milan trong một tòa nhà được bao quanh bởi những người ăn xin. Con muốn giúp đỡ họ, nói chuyện với họ, mang thức ăn và chăn cho họ". Bà nói thêm rằng Acutis là một đứa trẻ bình thường, đi chơi với bạn bè hoặc chơi thể thao. Bà nói: "Carlo là một người đam mê internet, nhưng nó có sự tiết chế để sử dụng công nghệ cho những điều tốt đẹp và không bị công nghệ lợi dụng".

Phong trào được xây dựng xung quanh Acutis đã thể hiện rõ ràng từ ngày anh qua đời, khi những người bệnh nặng bắt đầu cầu nguyện anh chữa khỏi bệnh. Đám tang của anh có sự tham dự của rất nhiều người mà anh đã giúp đỡ, trong số đó có những người nhập cư và trẻ em bị bắt nạt. Mẹ của anh khẳng định rằng vào khoảng thời gian diễn ra đám tang của anh, anh đã bắt đầu làm phép lạ và năm ngoái, cố Giáo hoàng Francis đã công nhận Acutis đã làm hai phép lạ.

Theo Vatican, phép lạ đầu tiên liên quan đến việc một cậu bé ở Brazil khỏi một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp ảnh hưởng đến tuyến tụy của cậu; phép lạ thứ hai là việc chữa lành cho một học sinh ở Florence bị chảy máu não do chấn thương đầu, và mẹ của cậu đã cầu nguyện tại mộ của Acutis ở Assisi. Tốc độ phong thánh cho Acutis, đặc biệt là so với Frassati, cho thấy nhà thờ rất muốn thu hút nhiều người trẻ hơn. Frassati sống từ năm 1901 đến năm 1925, qua đời vì bệnh bại liệt ở tuổi 24. Ông sinh ra trong một gia đình nổi tiếng ở Turin nhưng được biết đến với lòng tận tụy phục vụ người nghèo và thực hiện các hành động từ thiện đồng thời truyền bá đức tin của mình cho bạn bè.

Nguồn: The Guardian