Tưởng tìm được nấm trong rừng, người phụ nữ vừa đưa tay ra hái thì hét lớn, chứng kiến cảnh ám ảnh

Mới đây, một người phụ nữ Thái Lan trong lúc đi hái nấm trong rừng đã gặp phải tai nạn đáng sợ chỉ vì sự nhầm lẫn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, tính mạng của bà có thể đã gặp nguy hiểm.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào ngày Chủ nhật, 7/9 vừa qua ở tỉnh Buriram ở Thái Lan. Nói chuyện với các phóng viên của hãng tin ThaiRath, bà Chalaem Pinsuwan, 62 tuổi đã kể lại trải nghiệm nhớ đời. Theo đó, bà Chalaem giải thích rằng mình đang đi hái nấm trong rừng Khao Khok cùng chồng thì sự việc xảy ra.

Người phụ nữ đã tưởng nhầm ổ trứng rắn này là những cây nấm trắng.

Đây cũng là lần đầu tiên bà đi hái nấm do nhận được sự động viên của những người hàng xóm, những người đã kiếm được 1.000 đến 2.000 baht (tương đương khoảng 850.000 VNĐ - 1,7 triệu VNĐ) mỗi ngày từ việc bán nấm.

Khoảng 5 giờ sáng, hai vợ chồng đã rời nhà để đi vào rừng và họ đã hái được ba xô nấm. Trên đường về, bà Chalaem phát hiện vài thứ màu trắng dưới đống lá cây dưới đất và nhầm tưởng đó là nấm.

Con rắn sau đó được xác định là rắn lục hố Mã Lai.

Tuy nhiên, khi vừa mới đưa tay ra hái, bà Chalaem đã giật bắn mình khi thấy đau nhói ở ngón tay. Hóa ra, đó không phải là nấm mà là ổ trứng của một con rắn. Thấy có người chạm vào những quả trứng, con rắn bất ngờ tấn công, khiến người phụ nữ bị thương.

Nghe thấy tiếng vợ hét lên, ông Bancha, 50 tuổi, đã vội vã đưa vợ 62 tuổi, bà Chalaem Pinsuwan, đến Bệnh viện Nang Rong băng xe máy vào khoảng 9 rưỡi sáng. Người đàn ông cũng đập chết con rắn và cho nó vào túi ni lông đem đến bệnh viện. Con rắn sau đó được xác định là rắn lục hố Mã Lai, tiếng Thái gọi là Kapa.

Bà Chalaem bị cắn vào ngón giữa bên phải.

Bà Chalaem bị cắn vào ngón giữa bên phải. May mắn là các bác sĩ đã ngay lập tức tiêm huyết thanh kháng nọc độc và sẽ theo dõi chặt chẽ bệnh nhân. Bà sẽ chỉ được xuất viện sau khi xét nghiệm máu xác nhận không còn nọc độc trong người.

Rắn lục hố Mã Lai là một trong 7 loài rắn độc nhất của Thái Lan.

Ông Bancha cho biết ông cảm thấy thật may mắn vì biết rõ đường mòn trong rừng để đưa vợ đi cấp cứu kịp thời. Người đứng đầu cộng đồng địa phương nói với Kênh 7 rằng năm nay rất nhiều dân làng và người ngoài đã đổ xô đến khu rừng này để tìm nấm, vì lượng mưa lớn đã giúp nấm phát triển nhiều hơn so với những năm trước.

Một đội cứu hộ địa phương cũng báo cáo rằng ba người dân làng khác đã bị rắn cắn cùng ngày với bà Chalaem.

Rắn lục hố Mã Lai là một trong bảy loài rắn độc nhất của Thái Lan, cùng với rắn hổ mang chúa, rắn hổ mang, rắn lục hố xanh, rắn lục Russell, rắn cạp nong và rắn cạp nong Mã Lai. Nọc độc của nó ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, gây chảy máu nghiêm trọng tại vết cắn, sưng tấy nhanh chóng và có thể hoại tử mô, dẫn đến hoại tử. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến tình trạng hạ huyết áp nguy hiểm và thậm chí gây tử vong.

Theo The Thaiger