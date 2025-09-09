2 trẻ sơ sinh bị chuột cắn trong phòng hồi sức tích cực, tử vong chưa rõ nguyên nhân

Theo NDTV và truyền thông địa phương, vụ việc diễn ra tại Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao ở thành phố Indore (Ấn Độ). Nạn nhân là một bé gái từ Khandwa và một trẻ sơ sinh khác từ Dewas, đều đang điều trị tại đơn vị hồi sức sơ sinh (NICU) thì bất ngờ bị chuột tấn công.

Phía bệnh viện phủ nhận nguyên nhân tử vong do vết thương từ chuột, khẳng định cả hai bé đều mắc dị tật bẩm sinh và bị thiếu máu nặng. Phó Giám đốc Jitendra Verma cho biết, một bé nặng 1 kg, bé còn lại 1,6 kg, cả hai đều có chỉ số huyết sắc tố rất thấp. “Trên người các bé có vết cắn, nhưng điều đó không gây tử vong” - ông nói.

Tuy nhiên, việc trong khu hồi sức sơ sinh vẫn xuất hiện chuột vẫn khiến dư luận phẫn nộ. Nhân viên y tế thừa nhận đã có một con chuột lớn đi lại trong NICU nhiều ngày liền. Không chỉ tại bệnh viện này, tình trạng chuột hoành hành còn xảy ra ở Bệnh viện Nhi Nehru lân cận, bệnh viện ung thư và trung tâm điều trị lao.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 3/9, Thủ hiến bang Madhya Pradesh Mohan Yadav tuyên bố chính quyền sẽ có hành động nghiêm khắc, “không dung thứ cho những sai sót kiểu này”. Phó Thủ hiến Rajendra Shukla cho biết đã phạt công ty kiểm soát côn trùng 100.000 rupee (khoảng 30 triệu đồng), gửi thông báo chấm dứt hợp đồng; đồng thời cách chức điều dưỡng trưởng và đình chỉ hai y tá liên quan.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu các bệnh viện công tại Madhya Pradesh dính tai tiếng vì chuột. Năm 2023, nhiều vụ việc xác chết trong nhà xác bị chuột gặm nhấm đã được ghi nhận tại Bệnh viện Hamidia ở Bhopal cũng như các bệnh viện tại Vidisha và Sagar, gây ám ảnh dư luận Ấn Độ.

