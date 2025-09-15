Nguy cơ ô nhiễm “hóa chất vĩnh cửu” tiếp tục gây lo ngại tại Nhật Bản

(Ảnh minh họa: Kyodo)

Theo hãng tin Kyodo ngày 13/9, một nguồn tin cho biết Daikin đã xét nghiệm máu cho hàng chục nhân viên tham gia sản xuất PFOA trong giai đoạn trước năm 2015, với một số trường hợp ghi nhận nồng độ ít nhất 10.000 nanogram/ml. Trong khi đó, Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Mỹ cho biết những người có nồng độ 7 loại PFAS vượt quá 20 nanogram/ml có thể đối mặt với nguy cơ sức khỏe cao hơn.

Hôm 8/9, Daikin đã giải thích về kết quả các cuộc xét nghiệm này với cư dân sống gần nhà máy Yodogawa ở thành phố Settsu, tỉnh Osaka. Một quan chức cấp cao của Daikin cho biết tập đoàn đã tiến hành xét nghiệm PFAS trong máu cho những người là nhân viên vào năm 2000, cho thấy “kết quả ở mức hàng nghìn đến hàng chục nghìn nanogram”. Người này khẳng định chưa xác nhận tác động nào tới sức khỏe.

Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về một nhà sản xuất Nhật Bản thực hiện xét nghiệm PFAS trong máu, trong giai đoạn từ đầu những năm 2000 đến khoảng năm 2015. Kết quả cho thấy có mẫu máu có nồng độ PFAS cao gấp 500 lần so với mức khuyến nghị của các học viện khoa học Mỹ, dù chưa xác nhận tác động tới sức khỏe.

PFAS, còn được gọi là “hóa chất vĩnh cửu”, là nhóm hơn 10.000 hợp chất tổng hợp, bao gồm PFOS (axit perfluorooctane sulfonic) và PFOA (axit perfluorooctanoic). Nhờ khả năng chống dầu, nước và nhiệt, PFAS được sử dụng trong nhiều sản phẩm như vải, bao bì thực phẩm, lớp phủ chống dính cho dụng cụ nấu ăn và bọt chữa cháy. Tuy nhiên, chúng rất khó phân hủy, có thể tích tụ trong đất và nước, gây ô nhiễm môi trường.

Nhật Bản hiện cấm về nguyên tắc việc sản xuất và nhập khẩu PFOS, PFOA theo Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy. Theo trang web của công ty, Daikin đã ngừng sản xuất và sử dụng PFOA tại các cơ sở trong và ngoài nước từ năm 2015, đồng thời khẳng định chưa từng sản xuất hay sử dụng PFOS.

Các khảo sát gần đây tại Nhật Bản đã phát hiện ô nhiễm PFAS trong nước máy, sông suối, cũng như quanh các nhà máy..., làm dấy lên lo ngại về rủi ro sức khỏe như ung thư. Trong một khảo sát toàn quốc do Bộ Môi trường tiến hành năm 2020, nồng độ PFAS cao hơn đáng kể so với ngưỡng tạm thời 50 nanogram/lít của chính phủ đã được phát hiện trong nước ngầm ở Settsu.