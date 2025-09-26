Khoảnh khắc trăn khổng lồ nôn ra cả một con hươu gây chấn động

Một con trăn ở Florida đã phải nôn mửa trả lại con hươu mà nó nuốt chửng sau khi thời tiết lạnh giá. Sự kiện này đã được các nhà khoa học chứng kiến và ghi nhận là một hiện tượng hiếm gặp.

Quan sát này được thực hiện vào cuối tháng 11 năm ngoái tại Khu Bảo tồn Quốc gia Big Cypress của Florida (Mỹ) và được mô tả chi tiết trong một nghiên cứu khiến người ta phải nín thở trong tạp chí Ecology and Evolution.

"Trăn khổng lồ luôn làm những điều tôi không thể tưởng tượng, nhưng đây lại là một khoảnh khắc tuyệt đẹp khi khoa học và nguyên tắc cơ bản phù hợp với những quan sát thực địa," Mark Sandfoss, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà sinh vật học tại Cục Địa chất Hoa Kỳ (USGS), chia sẻ với Live Science.

Một con trăn đang ngoạm con hươu ở Nam Florida.

Theo hiểu biết của các nhà khoa học, đây là "lần quan sát đầu tiên về một con trăn khổng lồ Miến Điện tự do nôn một con hươu trong phạm vi xâm nhập mà không bị con người làm phiền trực tiếp," họ viết.

Nhóm nghiên cứu tình cờ phát hiện ra vụ việc trong khi nghiên cứu về thói quen ăn uống của những kẻ xâm lăng châu Á này, một loài tương đối chưa được nghiên cứu kỹ - mặc dù đã được đưa đến Mỹ từ những năm 1970.

Kể từ đó, quần thể trăn đã tăng vọt không kiểm soát khi những con bò sát có kích thước lớn - được cho là có thể phát triển đến hơn 20 feet (khoảng 6 mét) - đã ăn thịt và/hoặc chiếm lĩnh vị trí của động vật địa phương.

Đội nghiên cứu cụ thể đã đặt ra mục tiêu nghiên cứu về ảnh hưởng của trăn Miến Điện đối với động vật bản địa như hươu đuôi trắng. Như họ đã chỉ ra, quần thể hươu bản địa đã giảm sút trong nhiều năm qua, làm dấy lên mối quan ngại vì những loài ăn cỏ này chiếm phần lớn trong chế độ ăn của những kẻ săn mồi địa phương, như báo Florida cực kỳ nguy cấp.

"Quần thể hươu tại Big Cypress đã giảm sút trong vài năm qua, và chúng tôi tin rằng trăn là một yếu tố góp phần vào điều này," Travis Mangione, tác giả dẫn đầu nghiên cứu và là nhà sinh vật học tại Dịch vụ Công viên Quốc gia (NPS), nói.

Để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa chúng với hươu và thời gian tiêu hóa chúng, các nhà khoa học đã dành hơn một năm theo dõi quá trình tiêu hóa của một số con trăn cái lớn - những con có khả năng cao nhất trong việc tiêu thụ động vật có vú này.

Một trong những con trăn được theo dõi đã có bụng to chứa một con hươu khổng lồ và bụng của nó không giảm đi trong vài ngày tiếp theo. Các nhà khoa học quay lại để xem xét con rắn vào một đêm lạnh sau khi nhiệt độ giảm xuống khoảng 9.4 độ C và họ phát hiện con trăn đang bơi trong đầm lầy mà không có bụng phình to.

Nằm gần đó là phần còn lại của một con hươu đuôi trắng đã bị tiêu hóa một phần mà nó nôn ra.

Con hươu được tìm thấy

Vì rắn là động vật máu lạnh, mọi chức năng của chúng, bao gồm quá trình tiêu hóa, đều chậm đi cho đến khi thời tiết ấm lên trở lại. Nếu nhiệt độ giảm quá thấp, bữa ăn của trăn có thể bắt đầu phân hủy trong dạ dày nhanh hơn tốc độ tiêu hóa của chúng, khiến vi khuẩn tích tụ. Con trăn sau đó nôn mửa bữa ăn để tránh bị nhiễm khuẩn từ vi khuẩn.

Con trăn Miến Điện (trong ảnh) được phát hiện không có khối u trong khi xác con hươu đã tiêu hóa một phần được phát hiện gần đó.

Trong thời gian chờ đợi, các nhà bảo tồn đang dốc toàn lực để chống lại đại dịch trăn này, trong bối cảnh số lượng của chúng đã bùng nổ trong nửa thế kỷ qua.

Các biện pháp bao gồm các chương trình khuyến khích của tiểu bang, thưởng cho người dân bắt giết càng nhiều trăn càng tốt. Trong mùa hè, một người diệt trăn ở Florida đã được thưởng 1,000 USD (hơn 25 triệu đồng) sau khi tiêu diệt tới 87 con xâm nhập chỉ trong một tháng.

Trong một bài báo nghiên cứu được công bố vào năm 2023, Cục Địa chất Hoa Kỳ (USGS) nói rằng trăn khổng lồ Miến Điện ở miền nam Florida là "một trong những vấn đề quản lý khó khăn nhất" trên thế giới khi nói đến loài xâm lấn.

Nguồn: NYPost, Live Science