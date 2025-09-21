Mở mộ cổ khắc chữ “Ai mở quan tài sẽ chết”, chuyên gia ngỡ ngàng trước thân phận của thi hài bên trong

Trong tín ngưỡng của người Trung Quốc cổ đại, cái chết không phải là kết thúc mà là khởi đầu của một cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Chính vì lẽ đó, họ đã dành rất nhiều tâm sức để xây dựng những lăng mộ hoành tráng và chuẩn bị vô số vật phẩm quý giá, mong muốn người đã khuất tiếp tục được hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, sự giàu có chôn theo cũng là mồi nhử cho những kẻ trộm mộ. Để bảo vệ giấc ngủ ngàn thu, người xưa đã tạo ra nhiều cạm bẫy, cơ quan nguy hiểm và cả những lời nguyền bí ẩn, khiến không ít kẻ phải chùn bước.

Vào năm 1957, tại một công trường ở Tây An, Trung Quốc, những công nhân đã tình cờ va phải một phiến đá xanh khác thường. Với những hoa văn tinh xảo, họ nhận ra ngay đây không phải là đá thông thường và lập tức báo cáo chính quyền. Một đội khảo cổ đã được điều động đến, và sau khi nghiên cứu, họ xác định đây là một ngôi mộ cổ từ thời nhà Tùy (581-619), với cấu trúc độc đáo và tinh xảo khác hẳn các ngôi mộ cùng thời.

Khi cuộc khai quật tiến sâu hơn, một chiếc quan tài chạm khắc rồng và phượng đầy ấn tượng hiện ra trước mắt các chuyên gia. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc nhất là một dòng chữ khắc trên nắp quan tài: “Ai mở quan tài sẽ chết”. Dù là một lời nguyền cổ xưa, nhưng nó không thể ngăn cản được sự tò mò và trách nhiệm của các nhà khảo cổ. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, họ quyết định mở nắp, và cảnh tượng bên trong khiến tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng.

Bên trong quan tài, không phải là một vị vua hay quý tộc, mà là thi thể của một bé gái chỉ khoảng 8-9 tuổi. Trên người cô bé là vô số trang sức bằng vàng bạc lấp lánh, cùng với những đồ vật quý giá khác như ngọc bích, đồ gốm, và thủy tinh. Nổi bật nhất là chiếc mũ phượng và vòng cổ bằng vàng, vẫn còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm. Tổng cộng có hơn 230 vật phẩm được chôn cất cùng cô bé, cho thấy thân thế cực kỳ cao quý của chủ nhân ngôi mộ.

Ảnh chân dung minh hoạ công chúa Lý Tịnh Huấn

Các cổ vật quý giá được tìm thấy bên trong mộ

Nhờ vào một tấm văn bia dài 370 chữ, các chuyên gia đã giải mã bí ẩn về thân phận của cô bé. Đó là Lý Tịnh Huấn, một công chúa nhỏ mang trong mình dòng máu hoàng tộc Bắc Chu và nhà Tùy. Cô là cháu ngoại của Dương Lệ Hoa, hoàng hậu của Bắc Chu Tuyên đế và là con gái của Dương Kiên, vị vua khai triều nhà Tùy. Do mang trong mình hai dòng máu cao quý, cô bé được cả ông ngoại và bà ngoại vô cùng yêu thương. Năm 608, khi mới 9 tuổi, Lý Tịnh Huấn đột ngột qua đời trong một chuyến đi. Bà ngoại Dương Lệ Hoa đau buồn và đã cho chôn cất cháu gái như một công chúa, với đầy đủ nghi thức long trọng. Lời nguyền trên quan tài chính là do bà sai người khắc lên, với hy vọng bảo vệ sự an nghỉ vĩnh hằng của cháu gái mình. Ngày nay, ngôi mộ này đã trở thành một di tích khảo cổ quan trọng, giúp các nhà sử học hiểu sâu hơn về bối cảnh xã hội, văn hóa và cuộc sống của tầng lớp quý tộc thời nhà Tùy.

Nguồn: Sohu