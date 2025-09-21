Tây Ban Nha bắt 19 người bị tình nghi giết hại người di cư

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết những người này bị cáo buộc giết và tra tấn những người di cư đã trả tiền để cố gắng đến được đất châu Âu.

Theo thông tin tại chỗ, hầu hết những người đàn ông bị bắt là công dân Senegal. Ít nhất 50 người đã mất tích trên chiếc thuyền di cư từ Senegal đến Quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Các nhà chức trách tin rằng con thuyền ban đầu chở khoảng 300 người, nhiều người mất tích được cho là đã bị ném xuống biển trong chuyến đi kéo dài 11 ngày.

(Ảnh tư liệu minh họa: AFP)

Cảnh sát trích dẫn lời khai của những người sống sót rằng những kẻ buôn người đã ném một số hành khách vì coi họ là ma quỷ "khi xảy ra sự cố trong chuyến đi, chẳng hạn như hỏng động cơ, thiếu lương thực hoặc thời tiết xấu". Những người sống sót cũng kể với các nhà điều tra về việc những kẻ buôn người đã từ chối cứu những hành khách vô tình rơi xuống biển.

Tuyến đường Tây Phi - Đại Tây Dương vẫn là tuyến đường đông người di cư nhất, với gần 12.500 lượt người đã đến Quần đảo Canary trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.