Thử thách không tưởng: Giải vô địch đào mộ quốc tế lần thứ 8

Nghề đào mộ thường được biết đến với sự im lặng và tỉ mỉ, nhưng tại Hungary, nó lại trở thành một cuộc thi đầy kịch tính. Hàng năm, những người đào mộ từ khắp nơi trên thế giới tụ hội để tranh tài trong Giải vô địch đào mộ quốc tế, một sự kiện độc đáo nhằm tôn vinh và nâng cao uy tín của một trong những nghề lao động vất vả nhất.

Kể từ năm 2016, ngoại trừ hai năm 2020 và 2021, Giải vô địch đào mộ quốc tế đã được Hiệp hội Quản lý và Bảo trì Nghĩa trang Hungary (MTFE) tổ chức đều đặn. Cuộc thi là sân chơi để những người làm nghề thể hiện tài năng và kỹ năng của mình trước ban giám khảo và công chúng.

Người tham gia sẽ phải làm việc theo nhóm hai người, các đội phải đào một ngôi mộ có kích thước chuẩn: dài 2 mét, rộng 80 cm và sâu 1,6 mét. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng họ chỉ có hai giờ để hoàn thành. Sau đó, họ phải lấp khoảng 2,5 tấn đất trở lại hố và tạo thành một gò chôn cất gọn gàng.

Tại Giải vô địch lần thứ tám vừa diễn ra vào ngày 6 tháng 9, các thí sinh đã được đánh giá dựa trên một hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm tốc độ, độ chính xác và tính thẩm mỹ của ngôi mộ sau khi hoàn thành. Đội Parakletosz Nonprofit Kft đến từ Hungary đã xuất sắc giành giải nhất năm thứ hai liên tiếp. László Kiss và Robert Nagy, hai thành viên của đội tranh giải đã hoàn thành công việc chỉ trong 1 giờ 33 phút 20 giây. Theo chia sẻ của họ, thành công này đến từ thói quen luyện tập hàng ngày chứ không cần bất kỳ sự huấn luyện đặc biệt nào, một minh chứng cho sự chuyên nghiệp và sức bền của những người làm nghề.

Mặc dù một số đội đã gặp khó khăn, như đội của Nga đến từ Nhà hỏa táng Novosibirsk đã về cuối, nhưng mục tiêu của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả. Ban tổ chức muốn thông qua giải vô địch để ghi nhận công sức lao động miệt mài của những người đào mộ. Nghề nghiệp này không chỉ đòi hỏi thể lực mà còn cả sức mạnh tinh thần, và cuộc thi là cơ hội để tôn vinh sự cống hiến thầm lặng của họ.

Giải vô địch đào mộ quốc tế là một cách sáng tạo để nâng cao uy tín của nghề, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và phá vỡ những định kiến xã hội. Nó cho thấy rằng, ngay cả những công việc khó khăn và ít được chú ý nhất cũng có thể được thực hiện với sự chuyên nghiệp, tinh thần đồng đội và cả một chút cạnh tranh lành mạnh.