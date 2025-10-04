9 địa điểm kỳ bí nhất bị làm mờ trên Google Maps hiện có thể xem vô tư

Sự ra đời của ảnh vệ tinh dễ dàng tiếp cận qua Google Maps và Google Earth chắc chắn đã khiến nhiều chuyên gia an ninh phải đau đầu. Mặc dù luật pháp địa phương có thể hạn chế chụp ảnh từ trên không hoặc qua vệ tinh đối với các địa điểm nhạy cảm, và Google đôi khi nhận được ảnh đã được làm mờ sẵn từ các nhà cung cấp thương mại hoặc cơ quan chính phủ, nhưng theo thời gian, nhiều bức màn bí mật đã được Google lặng lẽ vén lên.

Dưới đây là các địa điểm đã từng bị làm mờ gây tò mò trên Google Maps hiện đã được "vén màn bí mật":

1. Dinh thự của Tổng Thống Mỹ (Nhà Trắng)

Khi Google Maps và Google Earth mới ra mắt, số 1600 Đại lộ Pennsylvania (Nhà Trắng) ở Washington, D.C., đã bị tô trắng xóa . Tuy nhiên, nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Các bình luận cho thấy việc làm mờ đã được dỡ bỏ vào đầu năm 2006. Mặc dù Nhà Trắng luôn được bảo vệ nghiêm ngặt bằng kính chống đạn, cảm biến hồng ngoại và đội ngũ an ninh dày đặc, nhưng cảnh quan từ trên cao hiện nay đã hoàn toàn rõ ràng.

2. Dinh thự của Phó Tổng Thống Mỹ (One Observatory Circle)

Trong khi Nhà Trắng nhanh chóng được nhìn thấy, dinh thự của Phó Tổng thống tại One Observatory Circle lại bị che khuất trong suốt nhiệm kỳ của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney. Mãi đến ngày 18 tháng 1 năm 2009, địa điểm này mới được làm rõ trên Google Earth. Hiện tại, người dùng có thể xem rõ tòa nhà lịch sử năm 1893 và khuôn viên xung quanh mà không còn bị làm mờ.

3. Tòa Nhà Quốc Hội Mỹ (The U.S. Capitol)

Tòa nhà Quốc hội Mỹ cũng từng bị làm mờ khi Google Earth ra mắt. Thậm chí, đã có thời kỳ, khu vực D.C. trở thành một mớ hỗn độn của ảnh rõ nét (từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ) và ảnh mờ, lỗi thời (từ vệ tinh thương mại). Ngày nay, toàn bộ khu vực đã được hiển thị rõ ràng.

4. Cơ Sở Nghiên Cứu HAARP (Alaska)

HAARP (Chương trình Nghiên cứu Bắc cực quang Tần số Cao) nổi tiếng với những tin đồn về việc kiểm soát thời tiết hay tâm trí con người. Mặc dù cơ sở này thực chất là nơi nghiên cứu tầng điện ly, các bài viết trên mạng vẫn cho rằng cơ sở ở Gakona, Alaska, từng bị làm mờ. Dù lịch sử cho thấy có những lỗi dữ liệu vệ tinh che khuất một phần địa điểm cho đến năm 2013, nhưng việc cơ sở này tổ chức ngày mở cửa hàng năm và công bố ảnh nội thất trên Facebook cho thấy việc che giấu không phải là ưu tiên hàng đầu của họ.

5. Căn Cứ Không Quân Volkel (Hà Lan)

Việc che giấu Căn cứ Không quân Volkel ở Hà Lan chắc chắn không phải là tai nạn. Nơi này từng xuất hiện dưới dạng một tấm vá các điểm ảnh xanh và trắng, che đậy sự thật rằng đây là nơi cất giữ vũ khí hạt nhân của Mỹ. Thông tin này chỉ được công khai rộng rãi vào năm 2010 nhờ Wikileaks, và được cựu Thủ tướng Hà Lan xác nhận vào năm 2013. Mặc dù vậy, Google đã chính thức làm rõ hình ảnh căn cứ này vào ngày 14 tháng 9 năm 2016.

6. Cung Điện Noordeinde (Hà Lan)

Hà Lan nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích ảnh vệ tinh vì sự "nhiệt tình" trong việc làm mờ. Cung điện Noordeinde ở The Hague, nơi làm việc của Quốc vương, từng được làm mờ một cách tinh xảo đến từng pixel – một sự chăm chút cá nhân hơn nhiều so với kiểu làm mờ hình khối lớn thường thấy ở các căn cứ quân sự khác của nước này. Mãi đến năm 2013, luật pháp Hà Lan thay đổi và nhiều địa điểm đã được hiển thị rõ nét hơn.

7. Nhà Tù Elmira (New York)

Khoảng năm 2006, hình ảnh Nhà tù an ninh tối đa Elmira ở New York có độ phân giải rất thấp. Điều này được cho là nhằm ngăn chặn việc sử dụng ảnh vệ tinh để lên kế hoạch vượt ngục bằng trực thăng. Mặc dù đây có thể chỉ là do ảnh vệ tinh chất lượng kém, nhưng vụ vượt ngục bằng trực thăng đã từng xảy ra ở nhà tù Santa Martha Acatitla (Mexico) vào năm 1975, nổi tiếng qua bộ phim Breakout . Hình ảnh mái nhà tù Elmira đã trở nên rõ ràng hơn trong bản cập nhật Google Earth năm 2013.

8. Trung Tâm Nghiên Cứu Nguyên Tử Bhabha (Ấn Độ)

BARC (Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Bhabha) ở Mumbai, Ấn Độ, là nơi nghiên cứu năng lượng hạt nhân của quốc gia này. Sự xuất hiện của nó trên Google Earth đã gây đau đầu cho các quan chức Ấn Độ, dẫn đến những nỗ lực vào năm 2005-2006 nhằm làm mờ hoặc hạ cấp hình ảnh. Tuy nhiên, những nỗ lực này không thành công và các địa điểm này vẫn rõ ràng. Thậm chí, năm 2011, một tổ chức phi lợi nhuận đã dùng ảnh Google Earth để theo dõi và chỉ ra rằng Ấn Độ có thể đang xây dựng cơ sở làm giàu uranium mới.

9. Sân Bay Ingolstadt Manching (Đức)

Sân bay quân sự Ingolstadt Manching Airport là một ví dụ về sự không thống nhất trong việc kiểm duyệt. Trong khi nơi này bị làm mờ trên Bing Maps của Microsoft, nó lại hoàn toàn rõ ràng trên Google Earth. Điều này cho thấy sự khác biệt về nguồn ảnh vệ tinh mà mỗi dịch vụ sử dụng.

