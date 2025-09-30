Mưa xối xả gây ngập lụt nghiêm trọng, sân bay tại 1 hòn đảo du lịch nổi tiếng biến thành “thác nước trong nhà”

Hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tuyến phố biến thành sông, dòng nước chảy xiết cuốn phăng mọi thứ. Đáng chú ý, ngay tại sân bay Ibiza, nước mưa ào ạt đổ xuống từ mái nhà, tràn vào khu vực soi chiếu an ninh khiến nơi đây bị ngập sâu. Truyền thông Tây Ban Nha mô tả cảnh tượng như một “thác nước trong nhà”.

Clip: Metro

Toàn bộ đảo hiện đang trong tình trạng cảnh báo đỏ, mức cao nhất đối với mưa lớn, kéo dài đến 16h chiều ngày 30/9 (giờ địa phương). Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cho biết đã có hơn 180mm mưa trút xuống chỉ trong vòng 12 giờ. Cơ quan này cảnh báo: “Nguy hiểm đặc biệt! Có khả năng xảy ra lũ lụt và nước dâng đột ngột tại các sông, suối.”

Ảnh: EPA

Trang web chính thức của sân bay Ibiza cũng thông báo khẩn: “Thời tiết xấu: Cảnh báo đỏ từ AEMET. Nếu có kế hoạch bay đến/đi từ Ibiza, hãy kiểm tra tình trạng chuyến bay với hãng hàng không của bạn.” Sáng nay, một số chuyến bay đã phải chuyển hướng hạ cánh sang nơi khác, dù sân bay vẫn đang duy trì hoạt động.

Trên khắp hòn đảo, nhiều tuyến đường chính như E10 và E20 buộc phải đóng cửa do ngập. Phụ huynh cũng được khuyến cáo không nên đến trường đón con cho đến khi mực nước rút bớt. Toàn dân đảo đồng loạt nhận được cảnh báo nguy hiểm gửi trực tiếp đến điện thoại di động.

Nguyên nhân của tình trạng thời tiết cực đoan này là do tàn dư của bão Gabrielle. Dù đã suy yếu sau khi vượt Đại Tây Dương, hệ thống áp thấp này vẫn đủ mạnh để gây mưa lớn và hỗn loạn, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Không chỉ dừng lại ở Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng Anh cũng cảnh báo nước Anh có thể hứng chịu mưa to cuối tuần này khi các xoáy thuận nhiệt đới Humberto và Imelda từ Đại Tây Dương tiến gần.

Ông Chris Bulmer - Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng của Anh - cho biết hiện Scotland phía tây đã được đặt trong cảnh báo vàng mưa lớn 3 ngày liên tiếp. Ông nói thêm: “Tình hình cuối tuần sẽ phức tạp hơn khi các xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp, làm gia tăng nguy cơ hình thành áp thấp sâu gần Anh. Nếu xảy ra, chúng ta có thể hứng chịu gió rất mạnh kèm mưa lớn từ ngày 3 - 4/10. Tuy nhiên, đường đi của hệ thống này vẫn còn chưa chắc chắn và chúng tôi đang theo dõi sát sao.”

Nguồn: Metro