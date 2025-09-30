Rò rỉ khí độc ở Trung Quốc, ít nhất 5 người tử vong

30/09/2025
Ít nhất 5 người tử vong và 3 người khác phải nhập viện sau khi khí độc phát thải bên trong nhà vệ sinh của một công ty hóa chất ở thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam.

Sự cố xảy ra vào khoảng 7h (giờ địa phương, tức 6h theo giờ Việt Nam) ngày 29/9 tại Công ty Công nghiệp Hóa chất Hexin ở quận Sơn Thành (Shancheng), thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Một bể chứa axit sunfuric được cho là đã bị rò rỉ, khiến axit tràn vào hệ thống thoát nước mưa của nhà máy và sau đó tràn vào bể phốt - nơi axit phản ứng tạo ra khí hydro sunfua.

Văn phòng Quản lý tình trạng khẩn cấp của quận Sơn Thành cho biết 1 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng ổn định, trong khi 2 người bị thương nhẹ.

Các hoạt động của công ty trên đã bị đình chỉ và toàn bộ nhân viên của công ty đã được sơ tán khỏi hiện trường. Chính quyền địa phương đang điều tra toàn diện về sự cố nói trên.

