Sập trường học ở Indonesia khiến gần 100 người thương vong, 38 người đang bị vùi lấp, người thân khóc nghẹn tại hiện trường

Theo ông Mohammad Syafii, Cục trưởng Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, sự cố nghiêm trọng xảy ra tại trường nội trú Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, cách thủ đô Jakarta khoảng 780 km về phía đông. Tính đến tối 30/9, cơ quan chức năng xác nhận 3 người chết, 99 người được cứu thoát, trong đó gần 80 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, các đội cứu hộ đang tìm kiếm 38 người bị cho là mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ảnh: Fully Handoko/EPA

Ông Abdul Muhari, người phát ngôn Cơ quan Phòng chống và cứu hộ Thiên tai quốc gia, cho biết tòa nhà đổ sập khi đang trong quá trình xây dựng, khiến các khối vật liệu nặng rơi xuống nhóm học sinh và công nhân có mặt tại hiện trường.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do kết cấu còn lại của tòa nhà rất nguy hiểm, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. “Chúng tôi hạn chế dùng máy móc hạng nặng để tránh gây thêm nguy hiểm cho những người có thể vẫn còn sống sót bên dưới” ông Nanang Sigit, một quan chức cứu hộ địa phương cho biết.

Tuy nhiên, một số thiết bị như cần cẩu, xe xúc vẫn được triển khai để di dời từng phần bê tông.

Hình ảnh từ kênh KompasTV cho thấy thân nhân các học sinh tập trung bên ngoài khu vực trường, căng thẳng theo dõi danh sách người sống sót được cập nhật trên bảng trắng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu có thể do nền móng của tòa nhà không đủ khả năng chịu tải khi xây thêm tầng bốn. Quản lý trường, ông Abdus Salam Mujib, cũng thừa nhận công trình đã hoàn tất trước khi giờ cầu nguyện bắt đầu, nhưng nền móng yếu không thể chống đỡ nổi trọng lượng phần xây dựng mới.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục đào bới đống đổ nát xuyên đêm, trong nỗ lực tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Nguồn: Reuters