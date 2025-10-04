Thi thể nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc bị vứt trong rừng sau buổi livestream, nghi phạm là “ông bầu quyền lực” phía sau

Tối 3/10, chương trình điều tra nổi tiếng “Câu chuyện bí ẩn Y” của đài SBS đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc khi phơi bày những tình tiết rùng rợn xoay quanh vụ sát hại nữ hot girl kiêm diễn viên trẻ Yoon Ji Ah, người sở hữu hơn 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Yoon Ji Ah mất tích sau buổi livestream tại đảo Yeongjong (thành phố Incheon). Gia đình cô không thể liên lạc được và nhanh chóng báo cảnh sát. Ba ngày sau, thi thể của Yoon được phát hiện trong khu rừng thuộc huyện Muju, cách nơi cô mất tích gần 300 km. Hiện trường khiến lực lượng chức năng bàng hoàng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đánh đập dữ dội và chết do bị siết cổ đến ngạt thở. Chỉ 12 giờ sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm họ Choi, ngoài 50 tuổi - một người đàn ông có tiếng trong giới sáng tạo nội dung mạng.

Cha của Yoon Ji Ah cho biết, Choi từng tự xưng là người đào tạo nhiều người có sức ảnh hưởng nổi tiếng, được người trong giới gọi là “cha đỡ đầu” của các streamer. Yoon từng là người do Choi quản lý và vào ngày xảy ra án mạng, cả hai đã gặp nhau sau buổi phát trực tiếp. Cảnh sát nghi ngờ một cuộc tranh cãi đã leo thang thành bạo lực, dẫn đến bi kịch.

Điều tra ban đầu cho thấy, chỉ khoảng 30 phút sau khi kết thúc livestream, Yoon đã bị ra tay sát hại. Nhân chứng cho biết Choi kéo theo một vali cỡ lớn rời khỏi nhà và sau đó di chuyển qua nhiều địa điểm nhằm đánh lạc hướng điều tra, trước khi vứt bỏ thi thể tại vùng núi Muju vào sáng hôm sau.

Mặc dù cố gắng che giấu hành vi phạm tội, Choi vẫn không thể chối cãi trước hàng loạt bằng chứng. Ban đầu ông ta giữ im lặng, song đã thừa nhận tội lỗi sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Theo báo cáo, Choi hoạt động trên mạng với biệt danh “Black Cat”, được biết đến như một VIP có sức ảnh hưởng trong giới streamer. Ông ta vừa là đại diện doanh nghiệp, vừa là “ông bầu” đứng sau nhiều hot girl, kiếm lợi nhuận bằng cách kiểm soát thu nhập từ livestream của họ.

Công ty quản lý của Yoon Ji Ah từng tin tưởng hợp tác với Choi, nhưng sau đó phát hiện ông ta đặt ra hàng loạt quy định khắt khe, thậm chí cài ứng dụng định vị để theo dõi các thành viên. Bạn bè thân cận tiết lộ Yoon bị áp lực nặng nề và từng muốn chấm dứt hợp đồng với Choi trước khi vụ việc xảy ra.

Đáng chú ý, ngày xảy ra án mạng cũng là thời điểm Choi bị siết nợ, tài sản bị đem đấu giá, khiến ông ta rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc Yoon Ji Ah quyết định rời đi đã khiến Choi mất kiểm soát và gây án trong cơn tuyệt vọng.

Càng rúng động hơn khi cảnh sát xác nhận, Choi từng bị điều tra năm ngoái vì hành vi giam giữ trái phép một nữ streamer khác, song vẫn tiếp tục tái phạm.

Yoon Ji Ah - cô gái trẻ đầy triển vọng, đang trên đường theo đuổi ước mơ trong ngành giải trí - đã phải ra đi trong bi kịch. Gia đình cô mong rằng toàn bộ sự thật sẽ được làm sáng tỏ và hung thủ phải chịu trừng phạt thích đáng trước pháp luật.

