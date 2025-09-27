Người đàn ông sát hại con rể, khi biết lý do nhiều người ngậm ngùi, xót xa

Mới đây, một vụ án mạng xảy ra tại Thái Lan đã khiến dư luận rúng động, khi một người đàn ông ở tuổi gần đất xa trời đã sát hại chính người con rể của mình vì quá phẫn nộ trước hành động của đối phương.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới được phát hiện vào hôm thứ Hai, 22/9 tại huyện Phaisali, tỉnh Nakhon Sawan của nước này.

Theo đó, một phụ nữ Thái Lan đã tìm thấy thi thể chồng mình là Thượng sĩ Nirut, 44 tuổi, trong một ao vào hôm 22/9. Người phụ nữ khai tại đồn cảnh sát Takhro rằng chồng cô đã ra ao câu cá từ tối hôm trước và chưa về nhà, vì vậy hôm sau cô đã đi tìm chồng thì đau đớn phát hiện ra sự việc.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo lời người phụ nữ, Nirut đã đi cùng cha của cô, nhưng cô đã đón cha về vào tối ngày 21 tháng 9. Cha cô nói rằng Nirut nhất quyết tiếp tục câu cá một mình. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Nirut có mâu thuẫn với một ngư dân địa phương trong khu vực, dẫn đến một vụ tấn công gây tử vong. Bất chấp giả định ban đầu này, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn vợ Nirut và các thành viên gia đình cô.

Thi thể của người đàn ông được phát hiện hôm 22/9.

Họ phát hiện Nirut và vợ không có con chung, nhưng người phụ nữ này có một cô con gái với chồng cũ. Gia đình này thường sống ở Lop Buri nhưng đã đến Nakhon Sawan để thăm gia đình người phụ nữ. Việc thẩm vấn thêm đã dẫn đến nghi ngờ rằng chính cha vợ của Nirut, ông Sarawut, 80 tuổi là nghi phạm. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông Sarawut đã thú nhận tội giết con rể.

Theo cảnh sát, ông Sarawut đã vô cùng tức giận sau khi biết Nirut đã xâm hại cô cháu gái 14 tuổi của mình, tức con gái riêng của vợ Nirut. Ông Sarawut kể lại với cảnh sát rằng ông đã bị Nirut đe dọa giết sau khi hai người xảy ra xô xát. Ông Sarawut tiết lộ rằng mình đã đánh Nirut bằng một cây gậy gỗ cho đến khi anh ta ngã xuống đất rồi vứt thi thể xuống ao.

Trong quá trình tái hiện, ông Sarawut từ chối trả lời phỏng vấn báo chí, chỉ nói rằng mình không có gì để nói và không muốn nói về chuyện này. Người đàn ông này bị buộc tội theo Điều 288 của Bộ luật Hình sự Thái Lan với tội danh cố ý giết người. Hình phạt cho tội danh này có thể là tử hình, tù chung thân, hoặc tù từ 15 đến 20 năm.

Trong khi đó, cháu gái của ông Sarawut đã xác nhận với Kênh 3 rằng đúng là cô bé đã bị xâm hại. Ngoài ra, cô bé cho biết cả cô và ông ngoại đều bị Nirut dọa giết và bày tỏ sự thương cảm trước việc ông mình bị bắt. Nhiều cư dân mạng khi biết về vụ án cũng cảm thán: "Là do ông ấy đã quá phẫn nộ", dù đều đồng tình rằng việc giết người là điều sai trái và sẽ phải trả giá trước pháp luật.