Sức mạnh kinh hoàng của bão Ragasa: Chú chó săn bị gió cuốn lên dây điện tử vong thương tâm

rong đêm bão Ragasa càn quét mới đây, người dân ở Quảng Tây, Trung Quốc, đã phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi một chú chó săn bị gió mạnh cuốn đi cùng với chiếc lều - nơi nó vốn được xích vào để neo giữ. Đến sáng hôm sau, chú chó đã được tìm thấy đã không còn thở nữa, treo lơ lửng trên dây điện cách nhà khoảng 40 mét.

Theo báo cáo từ CTWANT và CCTV, chủ nhân của chú chó chia sẻ rằng, trong đêm bão, lo sợ chó chạy loạn, ông đã quyết định buộc nó bên cạnh chiếc lều. Tuy nhiên, không ngờ rằng sức gió quá mạnh đã cuốn cả lều và chú chó nặng hơn 10kg lên không trung, để rồi kết thúc bi thảm trên đường dây điện. Chủ nhân của chú chó đã mua nó với giá 28.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng) và đã nuôi nó hơn ba năm, dùng để săn lợn rừng và bắt rắn. Sự ra đi đột ngột của chú chó đã để lại nỗi đau lớn cho gia đình.

Sự việc sau khi được đưa lên mạng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh cãi. Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ sự kinh ngạc trước sức mạnh của cơn bão, trong khi những người khác chỉ trích chủ nhân vì đã không đưa chó vào nơi trú ẩn an toàn trong thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, một số người khác giải thích rằng việc neo giữ chó ngoài trời là do lo ngại nó có thể ăn phải thuốc chuột hoặc thuốc trừ sâu ở ngoài đồng ruộng.

Cơn bão Ragasa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực, gây ra tình trạng ngập lụt các cánh đồng, cây cối đổ ngã và cột điện bị gãy. Đến tối ngày 25/9, các đơn vị cung cấp điện ở Quảng Tây đã huy động 2232 nhân viên sửa chữa, 786 phương tiện và điều động 30 xe phát điện cùng 154 máy phát điện để khắc phục sự cố và nhanh chóng phục hồi nguồn điện cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Nguồn: ETtoday