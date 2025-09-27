Ngư dân bắt được lươn bạch tạng hiếm thấy ở con kênh

Phương Linh (T/h), Theo www.nguoiduatin.vn 15:14 27/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của con lươn, một người đàn ông đã quyết định mua nó vì tin rằng sẽ mang lại may mắn cho mình.

Một con lươn bạch tạng quý hiếm với những đốm vàng đã được một người dân làng ở Phetchabun, miền trung Thái Lan phát hiện vào ngày 25/9.

Amnat Phonok, một cư dân làng Phu Toei, huyện Wichian Buri, đã ghi lại hình ảnh của con lươn và đăng tải lên mạng xã hội. Trong clip, con lươn này có những đốm vàng kỳ lạ lấp lánh trên đầu và bụng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía cư dân mạng.

Amnat cho biết, con lươn ban đầu được một ngư dân địa phương bắt được ở con kênh gần đó. Bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hiếm có, Amnat đã mua con lươn với niềm tin rằng nó có thể mang lại may mắn cho mình.

Ngư dân bắt được lươn bạch tạng hiếm thấy ở con kênh- Ảnh 1.

Người đàn ông quyết định mua con lươn bởi vẻ ngoài hiếm có.

"Nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Có điều gì đó đặc biệt ở nó", Amnat nói.

Hiện tại, anh nuôi con lươn trong bể ở nhà, nơi những người hàng xóm tò mò vẫn đến thăm.

Ở các vùng nông thôn Thái Lan, những hiện tượng kỳ lạ như vậy thường trở thành tâm điểm chú ý. Những loài động vật kỳ lạ, đặc biệt là những loài có màu sắc hoặc dấu hiệu hiếm, thường được coi là điềm báo, và dân làng đổ xô đến xem.

Một số người cho biết, lươn bạch tạng là do đột biến gen với tỉ lệ hiếm, do đó ít người bắt gặp trong tự nhiên.

Vì sao vụ án nữ sinh Đại học Nam Kinh bị sát hại, phân xác từ năm 1996 đến nay vẫn là một ẩn số?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày