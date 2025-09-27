Nhìn ra sân, người dân sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Sự việc xảy ra ở Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ và đang lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi lại cảnh một con rắn bơi qua dòng nước lũ ở sân sau nhà dân, ngoạm chặt một con cá trong miệng.

Con rắn này trông giống rắn Checkered Keelback, được gọi là Jol Dhora ở Tây Bengal. Đây là loài rắn nước không có nọc độc thường được tìm thấy ở môi trường nước ngọt.

Clip được người dùng Atreyee Mitra chia sẻ trên Instagram và nhận về 362.146 lượt thích. Đa số người xem đều tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng này.

Hình ảnh con rắn ngoạm con cá trong miệng.

Đoạn clip này lan truyền trong bối cảnh thành phố đang bị lũ lụt nghiêm trọng, khi mưa liên tục làm gián đoạn cuộc sống thường ngày.

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong trận mưa lớn trút xuống thành phố và các khu vực lân cận vào ngày 23/9. Một trận mưa lớn đã gây ngập úng nghiêm trọng ở nhiều khu vực trong thành phố. Giao thông cũng bị gián đoạn. Hôm 24/9, mưa lớn cũng đã gây ngập tại các đền thờ Durga Puja.