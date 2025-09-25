Đi bộ quanh hồ, người đàn ông phát hiện cảnh tượng nổi da gà

Một con cá Arapaima được tìm thấy đã chết trong hồ tại Công viên Cesamar ở Palmas, Brazil. Sự việc đã thu hút sự chú ý của cư dân Rogério Paixão, người đã ghi lại khoảnh khắc này và phát hiện những con cá sống khác xung quanh con cá Arapaima.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Đô thị, con cá Arapaima được tìm thấy trong công viên là một con trưởng thành, dài khoảng 1,5 mét và nặng khoảng 100 kg. Nó được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng ở phần trên của hồ, gần cây cầu.

Con cá được Rogério nhìn thấy khi anh đang đi bộ ở Cesamar.

Con cá nặng 100kg được phát hiện chết trong hồ.

"Tôi thường đến công viên để đi dạo, tôi đã từng nhìn thấy cá Arapaima trong nhiều tình huống khác, nhưng đó là khi nó ở trong hồ bình thường, còn sống. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó chết", ông nói.

Tòa thị chính Palmas cho biết họ đã cử một đội Bảo vệ Môi trường đến đánh giá tình hình. Con cá đã được vớt khỏi hồ và các bộ phận của nó đã được gửi đến Viện Thiên nhiên Tocantins (Naturatins), nơi sẽ điều tra nguyên nhân cái chết.

Cá Arapaima hay cá hải tượng là một loài cá nước ngọt sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Ngoài tự nhiên một con cá trưởng thành có chiều dài từ 2-6 mét và có thể nặng hơn 200 kg. Đây chính là một trong những loài cá quý hiếm và hiện đã được đưa vào sạch đỏ thế giới để được bảo vệ.